Ai licei di Gallarate una targa per Ebe Piccoli: la comunità scolastica ricorda l’ex preside dello scientifico
Di cultura laica e mazziniana, con il suo rigore ha dato forma al liceo negli anni del passaggio da via Rusnati a viale dei Tigli. Una protagonista anche della vita cittadina, il cui nome viene iscritto ora a fianco a quello di Mazzini
Una targa per ricordare l’impegno civile, culturale e umano di Ebe Piccoli, che fu preside e guida del liceo scientifico di Gallarate, nonché figura rilevante per la vita politica cittadina. La cerimonia si è svolta all’interno dell’istituto, alla presenza della dirigente, delle autorità e di chi l’ha conosciuta da vicino.
La targa, di fronte alla boblioteca civica (intitolata a Mazzini), ricorda, «con riconoscente gratitudine», la «docente di lettere e preside (1965-1992), professionista rigorosa, perspicace e arguta, appassionata interprete della cultura classica», che «ha valorizzato istruzione e libero pensiero nella formazione di studenti e cittadini».
La dirigente dei licei, Nicoletta Danese, nel breve intervento prima di essere richiamata a più urgenti incombenze, ha richiamato la vita professionale e personale e ha ricordato per prima che Piccoli «ha vissuto anche il suo impegno civilmente».
L’assessora all’Istruzione, Claudia Mazzetti, ha rimarcato l’importanza di non disperdere il lavoro svolto: «Ricordiamo chi ha portato un contributo fondamentale alla scuola e alla città, rappresentando al contempo anche una figura di riferimento per la politica gallaratese», con un impegno amministrativo che la vide sia consigliera comunale sia assessora in giunta con i sindaci Andrea Buffoni e Giuseppe Di Lella.
Massimo Palazzi, presidente del Consiglio d’Istituto, ha descritto Piccoli come una donna di grande carisma: «Pur da studente del Classico, negli anni del liceo l’ho conosciuta per l’autorevolezza che promanava, e rivedo quella stessa forza anche in questo momento di memoria». Quasi con un divertissement, ha evocato nel nome Ebe «la dea della giovinezza, che in epoca più tarda è divenuta la dea capace di riportare la giovinezza», come oggi fa il ricordo di Ebe Piccoli che riporta tanti ad anni da studenti o all’esordio dietro la cattedra.
Un’eco condivisa anche da Giovanna Galli, che ha rievocato il clima di quegli anni: «Un ambiente civile, costruttivo, pieno di speranza almeno sul piano culturale». «Non amava la retorica, preferiva un discorso asciutto e chiaro. Era laica, ma rispettosa del contributo religioso alla paideia».
A tracciare un profilo umano e personale è stata la professoressa Anna Inversetti, legata a Piccoli da una profonda amicizia nata dopo il suo pensionamento: «Diceva sempre di essere mazziniana, per quel senso del dovere che respirava intorno a sé fin da bambina e che l’ha guidata in ogni scelta».
Un ricordo condiviso anche da Angelo Bruno Protasoni, che da studente l’ha avuta come insegnante e successivamente l’ha riotrovata come compagno nel Partito Repubblicano: «Ci ha insegnato a percorrere la strada dei doveri dell’uomo, (la filosofia mazziniana) e l’ha fatto «con coerenza e passione civile».
Infine, le parole di Mimmo Fusco hanno restituito la cifra del suo pensiero: «Quella laicità che le permetteva di dialogare con tutti, senza mai rinunciare alle sue posizioni, è stata la sua forza più grande».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.