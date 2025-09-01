Al Circolo Magnolia di Milano il Punkadeka Festival 2025

Il conto alla rovescia è in dirittura di arrivo: sabato 6 settembre 2025 il Circolo Magnolia di Milano ospiterà il Punkadeka Festival, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di punk rock, Oi! e hardcore. Sul palco saliranno i colossi dello street punk mondiale Cock Sparrer, per un’unica ed esclusiva data italiana a oltre dieci anni dalla loro ultima apparizione.

Con loro, istituzioni come i Derozer, i milanesi Sempre Peggio, i travolgenti RFC, la reunion degli Arturo, i tedeschi Bloodstrings al debutto assoluto in Italia, l’hadrcore dei Disconostro, il Punkrock dei Retared e il casino dei Medium Beer. L’evento non sarà solo musica: ad arricchire la giornata ci saranno la grande area Expo DIY con distro, etichette indipendenti, libri, e autoproduzioni, oltre a una ricca zona food & drink, immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo. Con migliaia di appassionati attesi da tutta Italia ed Europa, i biglietti in prevendita stanno esaurendo rapidamente: per vivere da protagonisti una giornata che celebra passato, presente e futuro della scena punk, si consiglia di acquistare il proprio ingresso il prima possibile. Il manifesto ufficiale del festival porta la firma di Zerocalcare.