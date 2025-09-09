Al Monastero di Cairate l’arte svela le fratture della comunicazione

Una mostra fotografica degli artisti Alex Boldini ed Elisa Martignoni sarà inaugurata il giorno 13 settembre 2025 alle ore 16.00 e resterà visitabile fino al 21 settembre 2025 nei soli week end

Nelle sale espositive del Monastero di Cairate si apre la mostra fotografica “L’incomunicabilità”, un progetto congiunto degli artisti Alex Boldini ed Elisa Martignoni, che sarà inaugurata il giorno 13 settembre 2025 alle ore 16.00 e resterà visitabile fino al 21 settembre 2025 nei soli week end, seguendo gli orari di apertura del Monastero.

Attraverso linguaggi visivi differenti ma complementari, Boldini e Martignoni affrontano il tema dell’incomunicabilità nelle relazioni contemporanee: silenzi, fratture, sovrapposizioni di parole e immagini che non si incontrano mai davvero. Le loro fotografie esplorano lo spazio tra presenza e assenza, tra il bisogno di connessione e la difficoltà di esprimersi nell’epoca della costante iper- comunicazione.

La mostra si articola in quattro sale dando spazio anche alla vecchia e silente cartiera Vita Mayer, oggetto di riconversione alla produzione di idrogeno, proponendo scatti che dialogano fra loro come frammenti di un discorso interrotto. Un percorso visivo che invita il pubblico a interrogarsi su quanto della nostra esperienza resti inespresso, non detto, e forse incomprensibile.

Questi artisti che sono da anni conosciuti anche all’estero, loro esposizioni hanno visto le gallerie di Parigi, Londra, Doha e New York. Oltre alle foto regaleranno aforismi che possono essere lette a lato delle loro opere, Alex e Elisa oltre alle immagini esporranno due installazioni legate all’argomento descritto.

Dettagli mostra

Titolo: L’incomunicabilità

Artisti: Alex Boldini e Elisa Martignoni

Sede: Monastero di Cairate, Piazza giardino delle Badesse- Cairate.

Date: 13-14/09 – 20/21/09

Inaugurazione: 13/9 alle ore 16.00

Orari di apertura: il sabato 14.30-18.30 le domeniche 10.00-12.00/14.30-18.30

Ingresso: gratuito