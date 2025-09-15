Aler porta la grande musica nei quartieri: a Busto Arsizio suona il Quintetto di Ottoni del Teatro alla Scala

Dopo il grande successo di altre iniziative, Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio annunciano con orgoglio l’arrivo del progetto “Musica nell’Aria” a Busto Arsizio. L’evento, promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, si terrà giovedì 18 settembre alle ore 18 a Cascina Brughetto, in viale Boccaccio 61. Un concerto gratuito, pensato per avvicinare tutti i cittadini alla musica di alta qualità, anche al di fuori dei tradizionali teatri.

«Crediamo fermamente che la cultura e la bellezza siano strumenti fondamentali di inclusione e coesione sociale – spiega Stefano Cavallin, presidente di Aler – Siamo entusiasti di ospitare un evento che porta la grande musica nel cuore dei quartieri, dando a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza culturale di alto livello. Un sentito grazie alla Regione Lombardia, al presidente Attilio Fontana, all’Assessore alla cultura Francesca Caruso e all’assessore Paolo Franco per il loro sostegno a iniziative che rendono la cultura accessibile a tutti».

Il Quintetto di Ottoni dell’Accademia Teatro alla Scala proporrà un repertorio variegato che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, con brani di autori leggendari come Beethoven, Gershwin, Bernstein e Morricone. Tra i pezzi in programma: il primo movimento della Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven, Cuban Ouverture di George Gershwin, West Side Story – Medley di Leonard Bernstein, e il celebre Porgy and Bess di Gershwin. L’esecuzione culminerà con il brano Moment for Morricone arrangiato da Marco Pierobon, un omaggio al grande compositore italiano.

L’Accademia Teatro alla Scala, una delle scuole di formazione più prestigiose al mondo, è un punto di riferimento internazionale per la preparazione dei giovani musicisti. Fondata nel 1813, l’Accademia accoglie circa 1400 allievi, offrendo corsi in musica, danza, palcoscenico e management. La missione dell’Accademia è formare professionisti dello spettacolo dal vivo, garantendo una preparazione teorico-pratica di altissima qualità.

L’ingresso al concerto è libero e aperto a tutti.