Alla primaria Manzoni di Morosolo una scuola più efficiente e sostenibile
Venerdì 12 settembre l’inaugurazione dei lavori conclusi a Morosolo
La scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Morosolo, frazione di Casciago, si prepara a celebrare la conclusione dei lavori di miglioramento ed efficientamento energetico. Un intervento che ha reso l’edificio scolastico più moderno, funzionale e attento alla sostenibilità.
L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 12 settembre alle ore 16.30, all’interno della scuola in via alla Chiesa, con la partecipazione della comunità, delle famiglie e delle istituzioni locali.
Un intervento che guarda al futuro
Il progetto ha riguardato il miglioramento strutturale dell’edificio e l’efficientamento energetico, con l’obiettivo di offrire ambienti più confortevoli e sostenibili per studenti e insegnanti.
«Rendere la nostra scuola più green e funzionale è un investimento sul futuro dei nostri ragazzi – sottolineano dal Comune di Casciago – ed è parte di una visione più ampia di attenzione al territorio, alla cultura e all’educazione».
Festa per la scuola e la comunità
L’iniziativa è pensata come un momento di incontro e festa aperto a tutta la cittadinanza. L’invito è rivolto a genitori, alunni, insegnanti e residenti, per scoprire insieme i risultati dei lavori realizzati.
Dopo il taglio del nastro, è previsto un momento conviviale per celebrare questo passo importante per il futuro della scuola e della comunità locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.