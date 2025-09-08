Alla primaria Manzoni di Morosolo una scuola più efficiente e sostenibile

La scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Morosolo, frazione di Casciago, si prepara a celebrare la conclusione dei lavori di miglioramento ed efficientamento energetico. Un intervento che ha reso l’edificio scolastico più moderno, funzionale e attento alla sostenibilità.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 12 settembre alle ore 16.30, all’interno della scuola in via alla Chiesa, con la partecipazione della comunità, delle famiglie e delle istituzioni locali.

Un intervento che guarda al futuro

Il progetto ha riguardato il miglioramento strutturale dell’edificio e l’efficientamento energetico, con l’obiettivo di offrire ambienti più confortevoli e sostenibili per studenti e insegnanti.

«Rendere la nostra scuola più green e funzionale è un investimento sul futuro dei nostri ragazzi – sottolineano dal Comune di Casciago – ed è parte di una visione più ampia di attenzione al territorio, alla cultura e all’educazione».

Festa per la scuola e la comunità

L’iniziativa è pensata come un momento di incontro e festa aperto a tutta la cittadinanza. L’invito è rivolto a genitori, alunni, insegnanti e residenti, per scoprire insieme i risultati dei lavori realizzati.

Dopo il taglio del nastro, è previsto un momento conviviale per celebrare questo passo importante per il futuro della scuola e della comunità locale.