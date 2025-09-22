Varese News

Alla Residenza di Malnate si fa festa per i 100 anni della signora Angelina

Al fianco della signora Angelina sua figlia Morena e i nipoti Francesco e Valentina, la direttrice Antonella De Micheli, lo staff, il sindaco di Malnate Nadia Cannito e l’assessora alle culture Maria Croci che hanno voluto festeggiare con lei questo giorno speciale

Malnate - 100 anni Angelina

Oggi, nonostante il cielo grigio e la pioggia che sembra non voler smettere, il cuore della Residenza di Malnate si è illuminato di gioia e affetto per festeggiare un traguardo importante: i 100 anni della signora Angelina De Faveri.

Originaria di Vedano Olona, la signora Angelina risiede ormai da quasi dieci anni nella casa Casa Albergo di Malnate, dove per questa occasione speciale gli altri ospiti si sono radunati per condividere con lei un momento di festa e commozione.

Al fianco della signora, sua figlia Morena e i nipoti Francesco e Valentina, la direttrice Antonella De Micheli, lo staff, il sindaco di Malnate Nadia Cannito, e l’assessora alle culture Maria Croci, che non hanno voluto mancare a questo importante momento di celebrazione.

«Tra sorrisi, dolci e tanti auguri, la signora Angelina ha ricevuto l’abbraccio di una comunità che le vuole bene. Un compleanno davvero speciale, che rimarrà nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato – dice la direttrice Antonella De Micheli – Auguri, signora Angelina, per questi meravigliosi 100 anni!».

Pubblicato il 22 Settembre 2025
