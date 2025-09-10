Varese News

All’istituto Stein riprendono le lezioni ed è subito ingorgo

Il problema è noto ma ogni anno sembra aggravarsi. In provincia un tavolo tecnico per cercare soluzioni

Ingorgo allo Stein

Riapre la scuola e il traffico va in tilt. Succede a Gavirate attorno all’istituto superiore Stein. Primo giorno di scuola e primo maxi ingorgo nella zona con tanto di discussioni tra genitori in attesa dell’uscita dei figli. Complice anche una scuola che attrae sempre più iscritti, il problema viabilistico si aggrava continuamente.

Il problema non è nuovo e il tema è sul tavolo provinciale: le segnalazioni sono ripetute hanno portato ad avviare un confronto per trovare una soluzione.

L’estate, però, non ha portato soluzioni e il primo giorno di lezione è coinciso con il ritorno dell’ingorgo.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
