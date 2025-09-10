Varese News

Allo Spazio23 la mostra “Syntetika”: l’arte contemporanea negli spazi industriali

I padiglioni "a shed" d'inizio Novecento, già di una ditta artigiana, diventano fondale per le opere di tre artisti. Nel weekend di inaugurazione tre giorni di eventi e performance

Dal 12 al 14 settembre 2025 (e poi ancora per due sabati), lo Spazio23 di Gallarate ospita la mostra Syntetika, una collettiva che promette di offrire un’esperienza originale e coinvolgente. La mostra esplorerà la sintesi tra concetto e materia, mettendo in luce il lavoro di tre artisti emergenti: Daniele Locci, Davide Carraro e Vittorio Santamarina.

In modo originale, scultura e pittura trovano casa negli spazi ex produttivi che erano della ditta artigiana Eredigallimario, dentro all’enorme stabilimento che era – prima ancora – della fabbrica tessile Majno (le aree espositive si trovano accanto a Spazio 23; nella foto durante l’allestimento).

«Syntetika é la mostra che non ti aspettavi, ma di cui hai bisogno per conoscere artisti emergenti, in provincia. Troverai la sperimentazione di diverse tecniche artistiche e come base comune di studio degli artisti esposti, una sintesi tra concetto e materia». La sperimentazione è al centro del lavoro di Locci, Carraro e Santamarina, che propongono tecniche artistiche diverse per dare vita a una sinergia unica di forme e significati.

Il vernissage di venerdì 12 settembre, che si terrà dalle 20:30 alle 23:30, sarà animato dalla performance musicale del DJ set di Wicked Invasion. Il sabato 13 settembre, Syntetika ospiterà un concerto live de The Mamasan,dalle 19 e nel corso dell’apertura 18-22. Il weekend si concluderà domenica 14 settembre con un’art performance che aggiungerà ulteriore dinamismo alla mostra (ore 18, apertura mostra 17-21).

Syntetika sarà visitabile durante il weekend dal 13 al 14 settembre, e poi anche nei sabati successivi, il 20 e il 27 settembre, dalle 14:00 alle 18:00. Un’occasione imperdibile per immergersi nella creatività contemporanea, con un messaggio di fondo: l’arte può essere ovunque e può essere accessibile a tutti.

 

Pubblicato il 10 Settembre 2025
