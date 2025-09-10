Allo Spazio23 la mostra “Syntetika”: l’arte contemporanea negli spazi industriali

Dal 12 al 14 settembre 2025 (e poi ancora per due sabati), lo Spazio23 di Gallarate ospita la mostra Syntetika, una collettiva che promette di offrire un’esperienza originale e coinvolgente. La mostra esplorerà la sintesi tra concetto e materia, mettendo in luce il lavoro di tre artisti emergenti: Daniele Locci, Davide Carraro e Vittorio Santamarina.

In modo originale, scultura e pittura trovano casa negli spazi ex produttivi che erano della ditta artigiana Eredigallimario, dentro all’enorme stabilimento che era – prima ancora – della fabbrica tessile Majno (le aree espositive si trovano accanto a Spazio 23; nella foto durante l’allestimento).

«Syntetika é la mostra che non ti aspettavi, ma di cui hai bisogno per conoscere artisti emergenti, in provincia. Troverai la sperimentazione di diverse tecniche artistiche e come base comune di studio degli artisti esposti, una sintesi tra concetto e materia». La sperimentazione è al centro del lavoro di Locci, Carraro e Santamarina, che propongono tecniche artistiche diverse per dare vita a una sinergia unica di forme e significati.

Il vernissage di venerdì 12 settembre, che si terrà dalle 20:30 alle 23:30, sarà animato dalla performance musicale del DJ set di Wicked Invasion. Il sabato 13 settembre, Syntetika ospiterà un concerto live de The Mamasan,dalle 19 e nel corso dell’apertura 18-22. Il weekend si concluderà domenica 14 settembre con un’art performance che aggiungerà ulteriore dinamismo alla mostra (ore 18, apertura mostra 17-21).

Syntetika sarà visitabile durante il weekend dal 13 al 14 settembre, e poi anche nei sabati successivi, il 20 e il 27 settembre, dalle 14:00 alle 18:00. Un’occasione imperdibile per immergersi nella creatività contemporanea, con un messaggio di fondo: l’arte può essere ovunque e può essere accessibile a tutti.