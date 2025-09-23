All’Ospedale di Gallarate eseguito un intervento di artoscopia al gomito affetto da rigidità da trauma
Questa tecnica mininvasiva è indicata per diversi interventi, tra cui la rimozione di corpi mobili, la lisi per rigidità articolare, l’asportazione di osteofiti, e il trattamento di patologie come l'osteocondrite dissecante, l’epicondilite e le infiammazioni croniche
Il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Gallarate ha recentemente eseguito un intervento di artroscopia del gomito su un paziente di 34 anni affetto da rigidità postraumatica dell’articolazione.
L’intervento è stato realizzato dalla dr.ssa Laura Negri, con la collaborazione della dr.ssa Laura Alberton e sotto la supervisione del dr. Angelantonio Pascazio, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia.
La procedura, eseguita in anestesia generale, è durata meno di un’ora e ha seguito una tecnica mininvasiva. Il paziente ha potuto essere dimesso dopo una sola notte di degenza e ha iniziato il processo di mobilizzazione del gomito, con la possibilità di utilizzare l’arto per attività leggere già dal giorno successivo.
La dr.ssa Laura Negri, responsabile della Struttura semplice di chirurgia artroscopica, ha spiegato che l’artroscopia del gomito è indicata per diversi interventi, tra cui la rimozione di corpi mobili, la lisi per rigidità articolare, l’asportazione di osteofiti, e il trattamento di patologie come l’osteocondrite dissecante, l’epicondilite e le infiammazioni croniche. Inoltre, l’artroscopia può essere utile in alcuni casi di fratture, come supporto nella sintesi.
Questo tipo di intervento consente una ripresa relativamente rapida, riducendo il disagio post-operatorio e migliorando la funzionalità articolare.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.