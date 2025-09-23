Varese News

All’Ospedale di Gallarate eseguito un intervento di artoscopia al gomito affetto da rigidità da trauma

Questa tecnica mininvasiva è indicata per diversi interventi, tra cui la rimozione di corpi mobili, la lisi per rigidità articolare, l’asportazione di osteofiti, e il trattamento di patologie come l'osteocondrite dissecante, l’epicondilite e le infiammazioni croniche

Il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Gallarate ha recentemente eseguito un intervento di artroscopia del gomito su un paziente di 34 anni affetto da rigidità postraumatica dell’articolazione.

L’intervento è stato realizzato dalla dr.ssa Laura Negri, con la collaborazione della dr.ssa Laura Alberton e sotto la supervisione del dr. Angelantonio Pascazio, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia.

La procedura, eseguita in anestesia generale, è durata meno di un’ora e ha seguito una tecnica mininvasiva. Il paziente ha potuto essere dimesso dopo una sola notte di degenza e ha iniziato il processo di mobilizzazione del gomito, con la possibilità di utilizzare l’arto per attività leggere già dal giorno successivo.

La dr.ssa Laura Negri, responsabile della Struttura semplice di chirurgia artroscopica, ha spiegato che l’artroscopia del gomito è indicata per diversi interventi, tra cui la rimozione di corpi mobili, la lisi per rigidità articolare, l’asportazione di osteofiti, e il trattamento di patologie come l’osteocondrite dissecante, l’epicondilite e le infiammazioni croniche. Inoltre, l’artroscopia può essere utile in alcuni casi di fratture, come supporto nella sintesi.

Questo tipo di intervento consente una ripresa relativamente rapida, riducendo il disagio post-operatorio e migliorando la funzionalità articolare.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
