Andrea Cassani replica al Pd: “Io complottista? Siete voi i negazionisti”

Arriva la replica del sindaco di Gallarate alle accuse di immobilismo sollevate dall’opposizione di centrosinistra.

Dietro slogan critici come «Gallarate merita di più», i consiglieri di minoranza e gli esponenti civici hanno denunciato la mancanza di visione della giunta, accusata di immobilismo e propaganda aggressiva. Tra i temi al centro della protesta: il futuro incerto dell’ex Caserma Aeronautica, l’area delle Nord, la gestione della biblioteca e delle strutture sportive. Oggi è arrivata la risposta del primo cittadino c he pubblichiamo qui di seguito

Ma quale complottismo? Qui c’è solo il negazionismo del PD

Una sinistra mal ridotta tenta nella missione impossibile di mistificare ciò che accade a Gallarate. Provano a nascondere quello che questa amministrazione ha fatto e farà ancora nei prossimi due anni.

Il restyling della Moriggia, il Palazzetto, stiamo ristrutturando Palazzo Minoletti (dopo oltre trent’anni che è dismesso), stiamo costruendo due scuole nuove (dal 1974 non se ne costruiva una in città), una cittadella dello sport e tanti altri interventi come il rifacimento del Ponte della Mornera.

Il tutto grazie a quasi 50 milioni di euro che abbiamo ottenuto attraverso bandi e non piovuti a pioggia come loro tentano di raccontare. Tutto l’intervento Grow29 che ha portato oltre 18 milioni di euro era ad esempio un bando a cui ha partecipato anche la città di Varese (che però non ha vinto).

Idem per la nuova scuola di Madonna in Campagna: 8 milioni grazie a un bando vinto.

Idem i 2 milioni di Palazzo Minoletti.

Idem i 2 milioni per il Ponte della Mornera.

Idem i 2,5 milioni per il rifacimento dello stadio e la cittadella dello sport.

Il fatto che io abbia un ampio seguito oltre che elettorale anche sui social ovviamente dà fastidio e crea invidia.

Loro dicono che dal 15 maggio ho cambiato attività sui social network ma posso assicurargli che è da ben prima che utilizzo (con molto seguito) i social.

Loro mi accusano falsamente di dare fake news ma sanno bene che le cose che dico sono vere e mi dicano quali sarebbero le fake news!

Poi le cose che dico possono piacere o non piacere, come ad esempio quelle su Gaza. Benché io abbia ampiamente premesso di condannare chi uccide civili e bambini dicendo (come già fatto in reel che sono pubblicati) che Israele è andata oltre, ho fatto solamente presente che Hamas dà un quadro delle immagini di ciò che accade nella Striscia diverso da ciò che si trova sui social degli stessi palestinesi! E il fatto che vi siano delle attività anche eleganti appena aperte l’ha confermato anche ieri il sito Open (decisamente non di destra)

Poi se qualcuno vuole furbescamente provare a storpiare il mio messaggio, per attaccarmi, questo è un discorso diverso.

Tutto quello che ho detto è online e non c’è una fake news in ciò che ho detto.

Tra i volti di chi c’era in piazza per il PD c’erano le stesse persone che nel 2018 erano nel campo Sinti con l’ex ministro Kyenge a difendere l’illegalità. Smantellata dal sottoscritto.

Sono gli stessi che in amministrazione creavano progetti sociali dando soldi alle cooperative e poco dopo aver perso le elezioni nel 2016, uno di questi amministratori ha iniziato a lavorare per una di quelle cooperative, per occuparsi proprio di quei progetti di inclusione pagata dai fondi del comune. Cosa per il quale ho già depositato un esposto in Procura.

Quelli del PD sono quelli che hanno portato i centri di accoglienza a Gallarate e che noi abbiamo fisicamente abbiamo smantellato.

A Gallarate non c’è più un richiedente asilo, nonostante in provincia di Varese ce ne siano più di 1200.

Quelli del PD sono quelli che avevano dato le chiavi di un immobile comunale si musulmani, senza alcun titolo, per andare a pregarci e che noi subito a luglio 2016 abbiamo tolto.

Poi ci sono problemi di sicurezza in città e in zona stazione, certo. Ma facciamo di tutto, ogni giorno con tutta la maggioranza senza nasconderci, per provare a risolverli. Quest’anno in centro l’estate è andata molto meglio dello scorso anno anche grazie all’insistenza con cui abbiamo chiesto uomini e mezzi delle forze dell’ordine.

Quindi, le uniche fake news sono proprio quelle del PD, che può solo tentare di mistificare ciò che dico per tentare di trovare qualche consenso ma ciò che stiamo facendo per la città è sotto gli occhi di tutti.

Se gli dà così tanto fastidio che il sottoscritto abbia molti followers e molti likes, possono fare a meno di seguire le mie pagine social.

È vero che i miei messaggi hanno un eco anche superiore a quello della mia città, ma non credo che sia una colpa. Negli ultimi 90 gg sui tre maggiori social network ho avuto oltre 25.000.000 di visualizzazioni e oltre 1,1 milione di likes, commenti e condivisioni; evidentemente qualcuno trova interessante e condivide ciò che dico che spesso è fuori dal coro. Perchè servono coraggio e fatica per dire le cose politicamente scorrette ma io continuerò a farlo con buona pace dei negazionisti del PD.