Arcisate diventa un grande circo per l’Arcobaleno di Nichi
Sabato 13 e domenica 14 settembre torna l'evento di beneficenza al Parco Lagozza con spettacoli, laboratori per bambini, musica e street food
Due giorni di divertimento per tutte le età tra spettacoli, show cooking, danza, musica e attività creative. È il programma della nuova edizione dell’evento di beneficenza organizzato dall’Associazione L’Arcobaleno di Nichi, che sabato 13 e domenica 14 settembre porterà al Parco Lagozza di Arcisate la “Circus edition”.
Il programma di sabato 13 settembre
La festa prenderà il via sabato alle 18.30 con l’aperitivo firmato Balthazar e Spiriti Gin, per poi continuare con lo show cooking di Mirko Vincenzi e i Club Sandwich, un mix di cucina e acrobazia dal titolo “L’acrobata del panino”.
Alle 20.45 spazio allo spettacolo di twirling con l’associazione Locale Varesino ASD, seguito alle 21.30 dal concerto live dei Decanter.
Una domenica tra giochi, laboratori e spettacoli
Domenica il parco si trasformerà in un vero e proprio villaggio circense. Dalle 10.00 alle 18.00 i più piccoli potranno cimentarsi con laboratori e attività:
“Bolas volanti” e “Clown per un giorno”
Make up da circo e giochi a tema
Spettacoli itineranti con clown e artisti di strada
Alle 18.00 si torna a fare festa con l’aperitivo di Balthazar e Spiriti Gin, seguito dallo show di Pizza Circus by Pedigrotta (ore 18.15) e dalla danza di New Liberty Dance (ore 18.45).
La serata si accenderà con il Concerto Rockfeller Music School Matti (ore 19.30) e gli spettacoli musicali dal vivo di Starlight (20.45) e della Musikas Band (22.30).
Area food sempre attiva
Per tutta la durata dell’evento sarà attiva un’area food con street food, piatti tipici, pizze, gelato artigianale e bibite, pensata per accompagnare il pubblico durante la due giorni di spettacoli.
