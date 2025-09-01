Arriva il nuovo limite a di velocità in via Saffi a Varese: ecco dove e perché
A partire dai prossimi giorni, in via Aurelio Saffi entrerà in vigore un nuovo limite massimo di velocità, fissato a 40 km/h nel tratto compreso da via Pontida fino all’intersezione con via Carrano–Astico
A partire dai prossimi giorni, in via Aurelio Saffi a Varese entrerà in vigore un nuovo limite massimo di velocità, fissato a 40 km/h. La misura, stabilita con ordinanza della Polizia Locale, riguarda il tratto compreso da via Pontida fino all’intersezione con via Carrano–Astico.
La decisione nasce da un accordo tra il Comune e il Consiglio di Quartiere n. 2, che prevede interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle zone di Avigno, Masnago, Calcinate degli Origoni e via della Carrozzeria.
Via Saffi è infatti una strada in discesa, caratterizzata da assenza di marciapiedi continui e da un intenso passaggio pedonale, soprattutto negli orari scolastici. Le criticità maggiori riguardano le intersezioni con via Tommaseo e via Oriani, ritenute particolarmente delicate per chi si immette sulla carreggiata.
Il limite sarà operativo non appena verrà posata la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada. avità dell’infrazione.
