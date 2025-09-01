Varese News

Varese Laghi

Arriva il nuovo limite a di velocità in via Saffi a Varese: ecco dove e perché

A partire dai prossimi giorni, in via Aurelio Saffi entrerà in vigore un nuovo limite massimo di velocità, fissato a 40 km/h nel tratto compreso da via Pontida fino all’intersezione con via Carrano–Astico

Generico 01 Sep 2025

A partire dai prossimi giorni, in via Aurelio Saffi a Varese entrerà in vigore un nuovo limite massimo di velocità, fissato a 40 km/h. La misura, stabilita con ordinanza della Polizia Locale, riguarda il tratto compreso da via Pontida fino all’intersezione con via Carrano–Astico.

La decisione nasce da un accordo tra il Comune e il Consiglio di Quartiere n. 2, che prevede interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle zone di Avigno, Masnago, Calcinate degli Origoni e via della Carrozzeria.

Via Saffi è infatti una strada in discesa, caratterizzata da assenza di marciapiedi continui e da un intenso passaggio pedonale, soprattutto negli orari scolastici. Le criticità maggiori riguardano le intersezioni con via Tommaseo e via Oriani, ritenute particolarmente delicate per chi si immette sulla carreggiata.

Il limite sarà operativo non appena verrà posata la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada. avità dell’infrazione.

di
Pubblicato il 01 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.