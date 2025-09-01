Varese News

Arriva il progetto Polis, l’ufficio postale di Venegono Inferiore chiude per i lavori

I lavori inizieranno il 10 settembre. Alla riapertura sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, certificati anagrafici e di stato civile

L’ufficio postale di Venegono Inferiore dal 10 settembre sarà chiuso, in quanto interessato da interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, con cui Poste Italiane punta a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Venegono Inferiore comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala per il pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

«Alla riapertura – spiega un comunicato di Poste italiane – sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e entro il 2026 anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto».

Durante il periodo dei lavori i cittadini di Venegono Inferiore potranno recarsi all’ufficio postale di Venegono Superiore aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Pubblicato il 01 Settembre 2025
