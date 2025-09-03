Varese News

Tempo libero

“Artisti Dialoganti”: a Viggiù una mostra tra scultura, territorio e nuove generazioni

Con il patrocinio del Comune di Viggiù e della Provincia di Varese, la mostra propone un viaggio tra forme, materiali e linguaggi espressivi

Dal 6 al 21 settembre, Villa Borromeo di Viggiù ospita la mostra collettiva “Artisti Dialoganti – Germogli d’Arte”, un’esposizione che intreccia la tradizione scultorea del paese con la contemporaneità artistica e l’energia dei più giovani.

L’inaugurazione è prevista per sabato 6 settembre alle 18.00, con la presentazione a cura di Patrizia Di Modugno. Interverranno la sindaca di Viggiù Emanuela Quintiglio e la professoressa Carolina De Vittori, presidente dell’associazione Amici del Piccio.

Un progetto corale per valorizzare l’arte e il territorio

La mostra, patrocinata da Provincia di Varese, Comune di Viggiù e dalla rete culturale de La Varese Nascosta, riunisce oltre 30 artisti tra scultori, pittori e performer. A loro si affiancano anche i ragazzi della Fondazione Giacomo Ascoli e il gruppo adolescenti della comunità locale, per un dialogo creativo tra generazioni.

Tra gli espositori figurano, tra gli altri: Anna Bernasconi, Monica Brenga, Emilio Negretti, Riccardo Ranza, Ferruccio Pavesi, Giovanni Dal Cin, oltre ad atelier e collettivi come SomsArt.

Orari di apertura e ingresso

La mostra sarà visitabile a ingresso libero nei seguenti orari:

  • Mercoledì: 10.00 – 12.00

  • Sabato e domenica: 10.00 – 12.00 / 14.30 – 18.30

L’allestimento dialoga con gli ambienti storici di Villa Borromeo (via Roma 47, Viggiù), e fa parte di un calendario più ampio di eventi culturali in paese, che si estende per l’intero mese di settembre.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.