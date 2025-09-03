“Artisti Dialoganti”: a Viggiù una mostra tra scultura, territorio e nuove generazioni
Con il patrocinio del Comune di Viggiù e della Provincia di Varese, la mostra propone un viaggio tra forme, materiali e linguaggi espressivi
Dal 6 al 21 settembre, Villa Borromeo di Viggiù ospita la mostra collettiva “Artisti Dialoganti – Germogli d’Arte”, un’esposizione che intreccia la tradizione scultorea del paese con la contemporaneità artistica e l’energia dei più giovani.
L’inaugurazione è prevista per sabato 6 settembre alle 18.00, con la presentazione a cura di Patrizia Di Modugno. Interverranno la sindaca di Viggiù Emanuela Quintiglio e la professoressa Carolina De Vittori, presidente dell’associazione Amici del Piccio.
Un progetto corale per valorizzare l’arte e il territorio
La mostra, patrocinata da Provincia di Varese, Comune di Viggiù e dalla rete culturale de La Varese Nascosta, riunisce oltre 30 artisti tra scultori, pittori e performer. A loro si affiancano anche i ragazzi della Fondazione Giacomo Ascoli e il gruppo adolescenti della comunità locale, per un dialogo creativo tra generazioni.
Tra gli espositori figurano, tra gli altri: Anna Bernasconi, Monica Brenga, Emilio Negretti, Riccardo Ranza, Ferruccio Pavesi, Giovanni Dal Cin, oltre ad atelier e collettivi come SomsArt.
Orari di apertura e ingresso
La mostra sarà visitabile a ingresso libero nei seguenti orari:
-
Mercoledì: 10.00 – 12.00
-
Sabato e domenica: 10.00 – 12.00 / 14.30 – 18.30
L’allestimento dialoga con gli ambienti storici di Villa Borromeo (via Roma 47, Viggiù), e fa parte di un calendario più ampio di eventi culturali in paese, che si estende per l’intero mese di settembre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.