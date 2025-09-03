“Artisti Dialoganti”: a Viggiù una mostra tra scultura, territorio e nuove generazioni

Dal 6 al 21 settembre, Villa Borromeo di Viggiù ospita la mostra collettiva “Artisti Dialoganti – Germogli d’Arte”, un’esposizione che intreccia la tradizione scultorea del paese con la contemporaneità artistica e l’energia dei più giovani.

L’inaugurazione è prevista per sabato 6 settembre alle 18.00, con la presentazione a cura di Patrizia Di Modugno. Interverranno la sindaca di Viggiù Emanuela Quintiglio e la professoressa Carolina De Vittori, presidente dell’associazione Amici del Piccio.

Un progetto corale per valorizzare l’arte e il territorio

La mostra, patrocinata da Provincia di Varese, Comune di Viggiù e dalla rete culturale de La Varese Nascosta, riunisce oltre 30 artisti tra scultori, pittori e performer. A loro si affiancano anche i ragazzi della Fondazione Giacomo Ascoli e il gruppo adolescenti della comunità locale, per un dialogo creativo tra generazioni.

Tra gli espositori figurano, tra gli altri: Anna Bernasconi, Monica Brenga, Emilio Negretti, Riccardo Ranza, Ferruccio Pavesi, Giovanni Dal Cin, oltre ad atelier e collettivi come SomsArt.

Orari di apertura e ingresso

La mostra sarà visitabile a ingresso libero nei seguenti orari:

Mercoledì : 10.00 – 12.00

Sabato e domenica: 10.00 – 12.00 / 14.30 – 18.30

L’allestimento dialoga con gli ambienti storici di Villa Borromeo (via Roma 47, Viggiù), e fa parte di un calendario più ampio di eventi culturali in paese, che si estende per l’intero mese di settembre.