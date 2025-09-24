Attacco alla Global Sumud Flotilla: anche a Saronno presidio di protesta
Gli attivisti saronnesi invitano tutti a partecipare al presidio convocato per le 18 di questa sera, mercoledì 24 settembre in piazza Libertà, per rispondere in modo pacifico all'aggressione della nave italiana Morgana
«Giù le mani dalla Global Sumud Flotilla, mettiamoci le nostre facce e i nostri corpi, non restiamo indifferenti». Con queste parole gli attivisti saronnesi invitano tutti a partecipare al presidio convocato per le 18 di questa sera, mercoledì 24 settembre in piazza Libertà a Saronno.
«Colpiscono la Flotta prima ancora che si avvicini a Gaza – dicono invitando tutti alla mobilitazione – Hanno danneggiata Morgana, la nave italiana. Hanno paura della solidarietà internazionale e come in tante altre città scendiamo in piazza per rispondere in modo pacifico all’aggressione».
