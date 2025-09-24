Attacco alla Global Sumud Flotilla: anche a Saronno presidio di protesta

«Giù le mani dalla Global Sumud Flotilla, mettiamoci le nostre facce e i nostri corpi, non restiamo indifferenti». Con queste parole gli attivisti saronnesi invitano tutti a partecipare al presidio convocato per le 18 di questa sera, mercoledì 24 settembre in piazza Libertà a Saronno.

«Colpiscono la Flotta prima ancora che si avvicini a Gaza – dicono invitando tutti alla mobilitazione – Hanno danneggiata Morgana, la nave italiana. Hanno paura della solidarietà internazionale e come in tante altre città scendiamo in piazza per rispondere in modo pacifico all’aggressione».