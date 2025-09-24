Varese News

Saronno/Tradate

Attacco alla Global Sumud Flotilla: anche a Saronno presidio di protesta

Gli attivisti saronnesi invitano tutti a partecipare al presidio convocato per le 18 di questa sera, mercoledì 24 settembre in piazza Libertà, per rispondere in modo pacifico all'aggressione della nave italiana Morgana

Global Sumud Flotilla

«Giù le mani dalla Global Sumud Flotilla, mettiamoci le nostre facce e i nostri corpi, non restiamo indifferenti». Con queste parole gli attivisti saronnesi invitano tutti a partecipare al presidio convocato per le 18 di questa sera, mercoledì 24 settembre in piazza Libertà a Saronno.

«Colpiscono la Flotta prima ancora che si avvicini a Gaza – dicono invitando tutti alla mobilitazione – Hanno danneggiata Morgana, la nave italiana. Hanno paura della solidarietà internazionale e come in tante altre città scendiamo in piazza per rispondere in modo pacifico all’aggressione».

 

di
Pubblicato il 24 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.