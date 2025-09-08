Auguri speciali per Nonna Anna: 80 anni di amore e dedizione
La famiglia le fa degli auguri speciali, ringraziandola per essere la mamma, suocera e nonna migliore del mondo
Il 8 settembre 2025 segna una data speciale per Anna Notaristefano, che compie 80 anni e festeggia una vita dedicata alla sua famiglia. Nonna, mamma e suocera, Anna è una figura di riferimento nel rione Pineta di Tradate, simbolo di forza, amore incondizionato e dedizione quotidiana.
Nel corso degli anni, Anna ha accompagnato sua nipote Ariel in ogni passo della sua vita, dal primo giorno di asilo fino all’ultimo giorno delle elementari, affrontando salite e discese con costanza e impegno, sotto il sole, la pioggia e la neve.
Instancabile e sempre pronta a dare il suo meglio, ogni giovedì Anna percorre il tragitto fino al mercato, carica del suo inseparabile carrellino della Foppapedretti, pronto a trasportare la spesa per tutta la famiglia. Un esempio di energia e dedizione che non smette mai di impressionare.
Con affetto, i suoi cari – la nuora Stefania, il figlio Michele, e i nipoti Ariel, Thomas e Sharon – le dedicano auguri speciali per questi 80 anni di amore, di sacrificio e di continua generosità: «Grazie di cuore, nonna! Sei la mamma, suocera e nonna migliore del mondo!»
