Auto in fiamme a Castiglione Olona

L'allarme poco prima dell'ora di cena in via Piave

Auto in fiamme a Castiglione Olona: alle ore 19:20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave per l’incendio di un’autovettura.
Non si registrano feriti.
Pubblicato il 11 Settembre 2025
