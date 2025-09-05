Auto si ribalta sulla Statale all’ingresso di Besozzo, tre persone ferite

Incidente tra due auto lungo la Statale 629 Besozzo-Vergiate verso le 18:00 di venerdì 5 settembre. Nello scontro un’automobile si è ribaltata finendo sottosopra al margine della strada. Tre persone sono rimaste coinvolte: una donna di 57 anni e due uomini di 22 e 40 anni. L’incidente si è verificato nei pressi del centro sportivo, tra Brebbia e Besozzo.

I soccorsi sono intervenuti con due ambulanze della Croce rossa di Gavirate e un’automedica. Nessuna delle tre persone coinvolte ha riportato ferite talmente gravi da comportare un pericolo per la vita.

Sul posto hanno prestato supporto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese. A causa dell’incidente, il traffico ha subito rallentamenti in direzione Besozzo.