Auto si ribalta sulla Statale all’ingresso di Besozzo, tre persone ferite

L'incidente si è verificato nei pressi del centro sportivo, nel territorio di Brebbia. L'auto ha perso il controllo finendo sotto sopra al margine della strada

incidente brebbia besozzo

Incidente tra due auto lungo la Statale 629 Besozzo-Vergiate verso le 18:00 di venerdì 5 settembre. Nello scontro un’automobile si è ribaltata finendo sottosopra al margine della strada. Tre persone sono rimaste coinvolte: una donna di 57 anni e due uomini di 22 e 40 anni. L’incidente si è verificato nei pressi del centro sportivo, tra Brebbia e Besozzo.

I soccorsi sono intervenuti con due ambulanze della Croce rossa di Gavirate e un’automedica. Nessuna delle tre persone coinvolte ha riportato ferite talmente gravi da comportare un pericolo per la vita.

Sul posto hanno prestato supporto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese. A causa dell’incidente, il traffico ha subito rallentamenti in direzione Besozzo.

Pubblicato il 05 Settembre 2025
