Autunno in sala a Busto Arsizio: il programma del Cineforum 2025 al Cinema San Giovanni Bosco
Dal dramma familiare al cinema internazionale, ogni mercoledì al San Giovanni Bosco un nuovo film per accompagnare l’autunno con emozioni e riflessioni
Al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio prende il via la stagione autunnale del Cineforum 2025, con una programmazione che spazia dal cinema europeo a quello internazionale, proponendo storie intense e personaggi indimenticabili.
La rassegna, che proseguirà fino a dicembre, offre ogni settimana un nuovo appuntamento per gli amanti del grande schermo.
IL PROGRAMMA:
|14/10/2025
|SOTTO LE FOGLIE
|Regia di François Ozon
|La premurosa nonna Michelle (Hélène Vincent) vive la sua tranquilla pensione in un piccolo villaggio della Borgogna, vicino alla migliore amica Marie-Claude (Josiane Balasko). Michelle non vede l’ora di trascorrere l’estate con il nipote Lucas, ma quando sua figlia Valérie (Ludivine Sagnier) e Lucas arrivano a casa le cose iniziano a prendere una strana piega e nulla sembra andare per il verso giusto: Valérie mangia dei funghi velenosi raccolti da Michelle e il ritorno di Vincent (Pierre Lottin), il figlio di Marie-Claude appena uscito di prigione, sembra sconvolgere ulteriormente gli equilibri…
|21/10/2025
|LE DONNE AL BALCONE
|Regia di Noémie Merlant
|Fa caldo a Marsiglia e ognuno cerca ombra e riparo. Ruby, cam girl vivace, si sollazza con due amanti, Nicole, coinquilina col sogno della scrittura, cerca una storia da raccontare spiando nella finestra di fronte un vicino esibizionista, Élise, attrice in ambasce, ha lasciato compagno e set alle spalle. Insieme condividono appartamento e quotidiano. Vestita come Marilyn – sta girando una brutta fiction sull’artista – Élise tampona la macchina parcheggiata dell’avvenente vicino, che finisce per incontrare la sera stessa. Invitate nel suo appartamento a bere e a ballare, siglano una ‘costatazione amichevole’. Ma la serata prende una piega imprevista e il vicino, fotografo di moda di giorno, predatore di notte, finisce infilzato come un pollo. La difesa è legittima ma adesso bisogna liberarsi del corpo. Niente polizia, niente confessioni, niente uomini soprattutto. È un affaire di sorellanza.
|28/10/2025
|LA TESTIMONE – SHAHED
|Regia di Nader Saeivar
|Iran. Tarlan è un’insegnante in pensione, da sempre molto impegnata nella lotta contro l’oppressione e la discriminazione di genere nel suo paese. Zara, sua figlia adottiva, insegna danza nella sua scuola e ha deciso di non indossare più il velo. Solat, il marito, è un uomo d’affari legato al governo, e non vede di buon occhio questa situazione, che minaccia la sua carriera e i suoi business. Un giorno, Zara scompare. Tarlan sospetta che a ucciderla sia stato Solat. La polizia, però, si rifiuta di indagare. Tarlan si trova quindi di fronte a un bivio : piegarsi alle pressioni e alle minacce oppure mettere a rischio la propria vita e quella dei suoi cari per cercare giustizia
|04/11/2025
|ARAGOSTE A MANHATTAN
|Regia di Alonso Ruizpalacios
|Al The Grill, ristorante iperfrequentato di New York, lavora una moltitudine di persone, tra cucina, sala e uffici. Ognuno con i suoi problemi, ognuno con le sue isterie. Tra di loro ci sono Estela, che trova un posto di lavoro. Julia, che dovrà prendere una decisione importante e Pedro, a cui l’esperienza di cuoco cambierà per sempre la vita.
|11/11/2025
|BIRD
|Regia di Andrea Arnold
|La dodicenne Bailey vive con il padre single Bug e il fratello Hunter in uno squat nel Kent settentrionale. Bug non ha molto tempo per i figli e Bailey, che si sta avvicinando alla pubertà, cerca attenzioni e avventure altrove.
|18/11/2025
|SONS
|Regia di Gustav Möller
|Nel suo lavoro di guardia carceraria Eva ha una scorza dura ma sembra capace di fare la differenza trattando i detenuti con cui lavora ogni giorno con una certa umanità. Dallo studio alla meditazione, la donna si spende come può nella sua missione. Un giorno però scorge una faccia nuova in cortile, quella di Mikkel, riconoscendo subito in lui il giovane uomo che qualche anno prima, durante una lite proprio in carcere, ha accoltellato e ucciso suo figlio, anche lui detenuto. Sopraffatta dall’odio verso chi le ha tolto il suo Simon, Eva inizia a oltrepassare dei confini prima professionali e poi morali per punire ulteriormente Mikkel, senza però riuscire a fermarsi.
|25/11/2025
|DREAMS
|Regia di Dag Johan Haugerud
|Una studentessa, Johanne, è sempre più emotivamente legata ad una sua insegnate di scuola che le apre le porte della sua casa e ascolta con premure le sue domande i suoi pensieri. Affidati ad un diario personale gli scritti intimi di Johanne sul suo primo amore creano attriti all’interno della sua famiglia, spingendo sua madre e sua nonna a riconsiderare le proprie realtà e i propri sogni, innescando un vivace dibattito tra donne.
|02/12/2025
|INVISIBILI
|Regia di Ambra Principato
|“Invisibili” è la storia di Elise, una ragazza per cui l’invisibilità è una prigionia, e Tommy, un ragazzo che invece vorrebbe sparire per sfuggire al dolore. Tra i due nascerà un legame che li aiuterà ad affrontare le proprie paure. Un racconto intenso sull’accettazione del dolore e la crescita.
|09/12/2025
|CARAVAN
|Regia di Zuzana Kirchnerová
|Protagonista è Ester, che ha appena compiuto 45 anni e dedica la sua vita al prendersi cura del figlio David, quindicenne con una grave disabilità intellettiva. Ester lo ama profondamente, ma è esausta dalla routine e dal dover far fronte a tutto da sola. Un’amica di gioventù che vive in Italia la invita a farle visita, ma il comportamento imprevedibile di David crea imbarazzi, fino al punto che viene chiesto loro di dormire nel vecchio camper parcheggiato nel giardino. Per Ester questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Quando cala la notte, accende il camper e parte. Inizia così un viaggio attraverso l’Italia, che li porterà nell’estremo Sud. Grazie agli incontri lungo il percorso, ed in particolare all’incontro con Zuza, una giovane trentenne che diventa il primo amore di David, Ester capisce che può essere più di una semplice madre e vivere una vita diversa.
|16/12/2025
|L’ULTIMO TURNO
|Regia di Petra Biondina Volpe
|Floria è un’infermiera che lavora con passione e professionalità nel reparto di chirurgia di un ospedale. Ogni suo movimento è perfetto. È sempre in ascolto di tutti i pazienti, anche nelle situazioni più stressanti, e si rende sempre disponibile, facendo fronte a ogni emergenza. Ma nella cruda realtà della sua routine quotidiana, in un reparto sovraffollato e a corto di personale, spesso le situazioni sono imprevedibili. Floria si prende cura, fra tanti altri, di una giovane madre gravemente malata e di un anziano signore che attende con apprensione la sua diagnosi. Via via che la notte avanza, il suo lavoro assume sempre più i contorni di una corsa contro il tempo.
