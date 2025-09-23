Balzano, Bartoli, Sgrena, Tinti, Civati e altri: a Varese torna “Fondamentali. Festival dei diritti”

Dal 9 all’11 ottobre torna a Varese “Fondamentali. Festival dei diritti”. In tre giorni si alterneranno tra la Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese e la Sala Agorà di Materia, a Castronno, autori, giornalisti e scrittori interrogandosi e confrontandosi a partire da storie romanzate e vere, che raccontano di guerra, di vite al confine, di resistenza, di libertà di stampa e di espressione.

Il festival prende il via con una anteprima serale presso Materia, dove giovedì 9 ottobre, alle 21, Marco Balzano presenterà il suo ultimo libro, “Bambino”, pubblicato da Einaudi. Venerdì 10, in Biblioteca a Varese, si alterneranno sul palco Giuliana Sgrena, Alessandro Tinti e Giuseppe Civati, quest’ultimo interpretando il reading “Il rifugio dei libri proibiti”.

Sabato 11 ottobre, per la giornata conclusiva, si torna a Materia, con un pomeriggio dedicato alla libertà di stampa che, tra gli altri, vedrà come ospite Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti.



“Fondamentali. Festival dei diritti”, alla sua seconda edizione, è un’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Varese e progettato insieme a Cgil Spi di Varese, People e VareseNews.

«Abbiamo bisogno» – dichiara l’assessore alla Cultura del comune di Varese, Enzo Laforgia – «di ritornare ai ‘fondamentali’, di discutere partendo dalle fondamenta, da quei principi e valori su cui si fonda, appunto, il nostro vivere civile. Senza urla, senza livore, senza affermazioni lapidarie, che non ammettono repliche anche se non sono sostenute da buoni argomenti. E lo faremo muovendoci tra una biblioteca (quella di Varese), spazio per statuto e vocazione accogliente e libero, e un luogo, che, benché nato di recente, si è da subito distinto per essere uno spazio di discussione e dialogo (Materia, a Sant’Alessandro, frazione di Castronno)».

Il programma è ad ingresso libero, riserva il tuo posto su Eventbrite.

Festival dei Diritti “Fondamentali” – Varese, 9-11 Ottobre 2025

Giovedì 9 Ottobre – Sala Agorà, Materia (Castronno), 21.00

Marco Balzano presenta “Bambino” (Einaudi 2025)

Siamo a Trieste, la guerra è appena finita. Un uomo beve un caffè al bancone del bar. Qualcuno lo chiama, lui si gira ma sente già la canna di una pistola puntata contro la schiena. Tutti lo conoscono come «Bambino»: è stato la camicia nera più spietata della città. «Ho ucciso e fatto uccidere. Ho sempre cercato di stare dalla parte del più forte e mi sono sempre ritrovato dalla parte sbagliata».

In dialogo con Stefano Catone (People)

Venerdì 10 Ottobre – Sala Morselli, Biblioteca Civica di Varese

18.00 – 19.00

Giuliana Sgrena presenta “Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra” (Laterza 2025)

«Se una giornalista torna in una bara da un paese in guerra, sicuramente sarà stata uccisa perché aveva fatto uno scoop, se invece dopo essere stata rapita torna a casa viva, beh, allora se l’era andata a cercare». Giuliana Sgrena si l’è andata a cercare raccontando la violenza e la sopraffazione nei più importanti conflitti degli ultimi trent’anni, dando al giornalismo di guerra anche un punto di vista femminile.

In dialogo con Annamaria Guidi (People)

19.00 – 20.00

Alessandro Tinti presenta “Resistere altrove. Lezioni curde sul contropotere” (People 2025)

Le vite resistenti di Nabil, Mohammed e Renas incarnano tre lezioni fondamentali sul rapporto tra potere e contropotere. Attraverso il loro sguardo, questo testo sviluppa tre temi intrecciati: ecologia, nonviolenza, rivoluzione – per raccontare la complessità della questione curda da una prospettiva inedita e rileggere le sfide urgenti del nostro tempo, dalla crisi climatica alla crisi della democrazia.

In dialogo con Samantha Colombo, giornalista

21.00

Giuseppe Civati presenta “Il rifugio dei libri proibiti”

Quando si attaccano i libri, come accadde qualche anno negli Stati Uniti, è sempre un pessimo segnale di qualcosa di peggio che succederà di lì a poco. E che, puntualmente, stiamo vedendo succedere. I libri, però, non sono solo una “sentinella di libertà”, sono anche portatori della risposta alla crisi che la loro censura segnala. Giuseppe Civati sviluppa il suo racconto in un reading che è un percorso nella lotta dei libri contro i loro censori d’ogni tempo, attraverso meravigliose pagine della letteratura. In ordine di comparizione: García Márquez, Milton, Nafisi, Ovenden, Cervantes, Oz, Canetti, Tacito, Bradbury.

Sabato 11 Ottobre – Sala Agorà, Materia (Castronno)

14.00 – 15.00

Carlo Bartoli presenta “Parla il Colle. Com’è cambiata l’Italia attraverso i messaggi di fine anno dei Presidenti” (Pacini editore 2025)

Un’analisi dei messaggi di fine anno dei Presidenti della Repubblica, dal 1949 a oggi, come chiave per leggere le trasformazioni dell’Italia. Carlo Bartoli ricostruisce, attraverso questi discorsi, l’evoluzione di temi e priorità della nostra storia civile e istituzionale, mettendo a fuoco il ruolo del Capo dello Stato come garante dell’unità nazionale e interprete dei sentimenti collettivi.

15.00 – 17.00

Commenti e comunità: come gestire e moderare il dibattito online nei media locali

Dinamiche e le criticità nella gestione dei commenti online, con particolare attenzione al ruolo dei giornali locali come presidio di comunità e partecipazione. Attraverso il confronto tra direttori ed esperti, verranno analizzate strategie e buone pratiche per garantire un dialogo rispettoso, inclusivo e costruttivo.

Intervengono: Carlo Bartoli (Presidente nazionale Ordine dei giornalisti), Carlo Bartoli (direttore Radio Lombardia), Marco Giovannelli (direttore VareseNews), Pier Luca Santoro (Data Media Hub). Modera Martina Toppi, giornalista La Provincia di Como e Norman Di Lieto.

17.00 – 19.00

La libertà di stampa sotto pressione

Un percorso che entra nelle aule delle giurisdizioni italiane per mostrare come la libertà di stampa si confronti ogni giorno con restrizioni, prassi distorsive e pressioni di poteri pubblici e privati. Attraverso casi emblematici discuteremo il confine tra diritto di cronaca e abusi, le querele temerarie e il ruolo – talvolta ambiguo – di avvocati e magistrati. Focus su come riconoscere e gestire rischi legali ed etici nelle redazioni, con strumenti operativi per tutelare professionisti e diritto dei cittadini a essere informati.

Intervengono: Elena Ciccarello (direttrice La via libera), Giacomo Di Girolamo (Direttore di Tp24 – Una vita tranquilla), Matteo Messina Denaro (Zolfo editore 2024), Valerio Vartolo (avvocato esperto di Diritto penale dell’informazione), Marco Giovannelli (direttoree VareseNews).

Il programma è ad ingresso libero, riserva il tuo posto su Eventbrite.