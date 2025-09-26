Birrificio Poretti si lega alla Pallacanestro Varese: “Accordo che ha radici profonde nel territorio”

Pallacanestro Varese ha annunciato, nel corso della confenza stampa del nuovo giocatore Olivier Nkamhoua (leggi qui), il ritorno di Birrificio Angelo Poretti tra i partner ufficiali del club, segnando il rinnovo di una storica collaborazione. L’accordo unisce nuovamente due realtà che sono autentici simboli del territorio varesino.

A commentare l’accordo è stata Serena Savoca, Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia, che ha sottolineato la comunione di intenti e valori tra i due brand: «Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership con una squadra storica come Pallacanestro Varese, che come il nostro Birrificio Angelo Poretti, ha radici profonde nel territorio e con il quale condividiamo gli stessi valori, tra i quali la forza del lavoro di squadra e la ricerca costante dell’eccellenza che ci spinge a continuare a crescere ogni giorno. Con questo accordo, Carlsberg Italia conferma non solo la sua attenzione per la comunità e il territorio, ma anche per il mondo dello sport, da sempre fondamentale per diffondere una cultura del benessere, promuovere stili di vita sani e favorire la coesione sociale. In questo contesto si inserisce perfettamente la nostra 4 Luppoli Analcolica del Birrificio Angelo Poretti, ideale per vivere momenti di convivialità senza rinunciare al piacere del gusto, nel rispetto di un consumo responsabile e moderato».

Per la società biancorossa ha parlato invece il gm Maksim Horowitz: «Siamo davvero felici di poter accogliere nuovamente Birrificio Angelo Poretti nella nostra grande famiglia. Il ritorno di un partner così importante non è soltanto motivo di orgoglio, ma rappresenta anche la conferma di quanto il nostro progetto sportivo, valoriale e sociale sia credibile e attrattivo per realtà di eccellenza del territorio. La condivisione di principi fondamentali come l’impegno, la passione, l’attenzione alla qualità e il legame con la comunità rende questa collaborazione ancora più significativa. Insieme vogliamo continuare a costruire qualcosa di speciale, offrendo ai nostri tifosi e a tutta la città emozioni autentiche e momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo. La presenza di Birrificio Angelo Poretti al nostro fianco ci darà ulteriore forza e motivazione per affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono».