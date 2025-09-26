Nkamhoua: “A Varese per crescere. Sconfitta con Derthona inaccettabile ma siamo meglio di così”

Dopo gli Europei giocati con la sua Finlandia, dove si è messo in mostra nella vetrina continentale, Olivier Nkamhoua è stato l’ultimo a raggiungere Varese e aggregarsi alla Openjobmetis, mettendosi subito in luce con prestazioni solide e performanti. Anche nell’ultima uscita, la pesantissima sconfitta subita da Derthona (leggi qui), il lungo nativo di Helsinki è stato uno dei più positivi – forse l’unico – in casa biancorossa, al di là dei 21 punti messi a referto.

Venerdì 26 settembre è stata giornata di presentazioni per l’ala che nella passata stagione ha vestito la canotta dei tedeschi del Chemnitz, protagonista della conferenza stampa organizzato al Birrificio Poretti di Induno Olona, dove è stato anche annunciato il rinnovato accordo tra club e azienda (leggi qui).

A presentare il nuovo giocatore biancorosso è il Gm Max Horowitz: «Siamo emozionati di presentare Olivier che si è unito nel torneo in Grecia e ha avuto subito un grande impatto. È un giocatore forte, come ha avuto modo di far vedere nel corso dell’Europeo fatto con la Finlandia dove ha mostrato il suo talento».

«Sono contento di essere in questa squadra ma anche in una città e in una comunità che hanno una grande storia – sono invece le prime parole di Nkamhoua -. Non vedo l’ora di giocare per il club. Sono giovane e penso di poter sfruttare questa opportunità per crescere e aiutare la squadra a ottenere risultati. Sono contento che tra poco inizierà la stagione, scenderemo in campo per dare il meglio. Da bambino ho provato a fare a calcio ma non ero tanto bravo; mio padre giocava a basket, grazie a questo sport ha conosciuto mia mamma, e così ho seguito la sua passione e a 17 anni mi sono trasferito negli Usa per giocare. La decisione di venire a Varese è nata dai discorsi che ho avuto con il coach, con i general manager e con le persone che conosco in Firnandia e che considero importanti, compreso Teemu Rannikko. Tutte queste componenti mi hanno convinto a prendere questa strada».

La squadra però arriva dal pesantissimo ko contro Derthona, un risultato che ha fatto molto discutere. «Rispetto alla sconfitta di mercoledì – chiarisce Olivier – penso sia stata inaccettabile. Siamo molto dispiaciuti che sia accaduto, ma in Grecia abbiamo dimostrato di saper giocare meglio di così. Dobbiamo ancora giocare una partita al completo, ci è sempre mancato qualche elemento, anche se non deve essere una giustificazione. Abbiamo parlato tra di noi come squadra, ci siamo guardati in faccia e pensiamo che tramite il lavoro possiamo fare bene».

Nkamhoua ha poi parlato del suo gioco e della parte tecnica: «Mi sento un “4” come ruolo, questo è quello che so fare meglio, ma posso adattarmi a diverse altre aree del gioco se serve per vincere la partita. Posso tirare, passare e difendere su diversi avversari. Ci sono delle situazioni nuove in questa squadra che devo assimilare, ma coach Kastritis mi ha spiegato bene quello che vuole da me. Alla fine penso che il basket sia semplice: puoi fare tutti gli schemi ma se la squadra non è unita non si ottengono risultati. E questo è il modo in cui stiamo lavorando con il coach, che rispetto e credo sia un buon allenatore».



Il discorso è poi andato alla recente esperienza con la nazionale. «Quando ti ritrovi a giocare ai livelli dell’Europeo – ha spiegato – capisci che ci sono delle categorie e impari quanto sono distanti questi scalini uno dall’altro. Il grande insegnamento che mi porto dietro è stato imparare a leggere la partita, che ha alti e bassi. Una delle cose che ti rimangono di più a livello personale è marcare e affrontare giocatori fenomenali come Jokic e Giannis. Oggi sono al massimo, i migliori, ma quando sono arrivati al draft non erano così forti e sappiamo che lavorando si può ottenere il massimo. Il mio obiettivo resta la Nba».

Le ultime parole, viste le sirene del mercato, sono del gm Horowitz: «Non vogliamo perderlo questa stagione, come confermato anche da Olivier: questa per lui può essere un’occasione importante per crescere».

LUCI A MASNAGO

È disponibile il podcast della puntata “zero” di Luci a Masnago, la nostra nuova trasmissione andata in onda giovedì 18 su Radio Materia con Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti. La potete riascoltare qui sotto; prossimo appuntamento il 2 ottobre per l’episodio a ridosso dell’inizio della Serie A.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 13. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.