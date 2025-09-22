Varese News

CAB Busto Arsizio riparte con i corsi di arte e scrittura: open day il 27 settembre

Dal 13 ottobre riprendono le attività del CentroArtecultura Bustese: nuovi corsi e orari per una didattica accessibile a tutti

Dopo la pausa estiva, il CAB – CentroArtecultura Bustese – riapre le porte con l’avvio delle attività per l’anno 2025/2026. Le lezioni riprenderanno ufficialmente lunedì 13 ottobre presso la sede storica di via Dante 5, nel cortile delle scuole Bossi.

Fondata nel 1977, l’associazione offre corsi dedicati alle arti visive, alle arti applicate e alla scrittura, con una didattica curata da insegnanti qualificati. L’edizione 2025/2026 si arricchisce con l’introduzione di nuovi corsi e proposte di orario pensate per andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo.

Sabato 27 settembre si terrà un open day aperto al pubblico. Dalle 10 alle 13, presso la sede di via Dante 5, gli insegnanti saranno a disposizione per illustrare i programmi, rispondere alle domande e accogliere nuovi interessati. Durante l’incontro sarà anche possibile effettuare il tesseramento e l’iscrizione ai corsi.

L’accesso alla sede è possibile dal cancello tra le Scuole Bossi e le Poste Centrali, salendo al primo piano sopra le palestre. La prenotazione è gradita scrivendo a corsi@bustocab.it.

Pubblicato il 22 Settembre 2025
