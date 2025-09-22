CAB Busto Arsizio riparte con i corsi di arte e scrittura: open day il 27 settembre
Dal 13 ottobre riprendono le attività del CentroArtecultura Bustese: nuovi corsi e orari per una didattica accessibile a tutti
Dopo la pausa estiva, il CAB – CentroArtecultura Bustese – riapre le porte con l’avvio delle attività per l’anno 2025/2026. Le lezioni riprenderanno ufficialmente lunedì 13 ottobre presso la sede storica di via Dante 5, nel cortile delle scuole Bossi.
Fondata nel 1977, l’associazione offre corsi dedicati alle arti visive, alle arti applicate e alla scrittura, con una didattica curata da insegnanti qualificati. L’edizione 2025/2026 si arricchisce con l’introduzione di nuovi corsi e proposte di orario pensate per andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo.
Sabato 27 settembre si terrà un open day aperto al pubblico. Dalle 10 alle 13, presso la sede di via Dante 5, gli insegnanti saranno a disposizione per illustrare i programmi, rispondere alle domande e accogliere nuovi interessati. Durante l’incontro sarà anche possibile effettuare il tesseramento e l’iscrizione ai corsi.
L’accesso alla sede è possibile dal cancello tra le Scuole Bossi e le Poste Centrali, salendo al primo piano sopra le palestre. La prenotazione è gradita scrivendo a corsi@bustocab.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.