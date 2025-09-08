Cambi di vita e vite da cambiare. Il lunedì a Radio Materia con Mariarosa e Silvia
Alle 16,30 parleremo di vite ai margini della società con Mariarosa Sabella dell’associazione Camminiamo Insieme e alle 18 Silvia Mariotti de La dama e l’unicorno
Radio Materia riparte con una nuova informata di dirette pomeridiane alle 16,30 e alle 18 con tanti ospiti e storie interessanti.
Alle 16,30 avremo come ospite Mariarosa Sabella dell’associazione Camminiamo insieme odv che gestisce il centro diurno “Il viandante”. Con lei parleremo della situazione dei senza tetto a Varese e non solo, dei servizi offerti dall’associazione e delle storie (alcune anche a lieto fine) delle tante persone e volontari che sono passati da Il viandante.
Alle 18 torna anche il nostro appuntamento con le storie delle persone che vengono a trovarci nella nostra sede di Castronno. Oggi avremo come ospite Silvia Mariotti che ha cambiato vita e ha aperto uno spazio abiti in Corte Perabó a Varese che si chiama “La dama e l’unicorno”.
