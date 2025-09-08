Cambi di vita e vite da cambiare. Il lunedì a Radio Materia con Mariarosa e Silvia

Radio Materia riparte con una nuova informata di dirette pomeridiane alle 16,30 e alle 18 con tanti ospiti e storie interessanti.

Soci all time

Alle 16,30 avremo come ospite Mariarosa Sabella dell’associazione Camminiamo insieme odv che gestisce il centro diurno “Il viandante”. Con lei parleremo della situazione dei senza tetto a Varese e non solo, dei servizi offerti dall’associazione e delle storie (alcune anche a lieto fine) delle tante persone e volontari che sono passati da Il viandante.

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18 torna anche il nostro appuntamento con le storie delle persone che vengono a trovarci nella nostra sede di Castronno. Oggi avremo come ospite Silvia Mariotti che ha cambiato vita e ha aperto uno spazio abiti in Corte Perabó a Varese che si chiama “La dama e l’unicorno”.