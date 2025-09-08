Varese News

Varese Laghi

Cambi di vita e vite da cambiare. Il lunedì a Radio Materia con Mariarosa e Silvia

Alle 16,30 parleremo di vite ai margini della società con Mariarosa Sabella dell’associazione Camminiamo Insieme e alle 18 Silvia Mariotti de La dama e l’unicorno

Generico 08 Sep 2025

Radio Materia riparte con una nuova informata di dirette pomeridiane alle 16,30 e alle 18 con tanti ospiti e storie interessanti.

Soci all time

Alle 16,30 avremo come ospite Mariarosa Sabella dell’associazione Camminiamo insieme odv che gestisce il centro diurno “Il viandante”. Con lei parleremo della situazione dei senza tetto a Varese e non solo, dei servizi offerti dall’associazione e delle storie (alcune anche a lieto fine) delle tante persone e volontari che sono passati da Il viandante.

 

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18 torna anche il nostro appuntamento con le storie delle persone che vengono a trovarci nella nostra sede di Castronno. Oggi avremo come ospite Silvia Mariotti che ha cambiato vita e ha aperto uno spazio abiti in Corte Perabó a Varese che si chiama “La dama e l’unicorno”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.