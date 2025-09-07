Cambio al vertice: nuovo prevosto per sette parrocchie, arriva don Paolo Fumagalli

Questa mattina, domenica 7 settembre, alle ore 10.00 si è svolta la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Basilio Mascetti che per nove anni è stato Prevosto e responsabile della comunità pastorale Maria Madre presso la Croce che comprende sette parrocchie: Somma Lombardo, Maddalena, Mezzana, Vizzola Ticino, Case Nuove, Castelnovate e Coarezza.

Don Basilio col primo giugno è stato chiamato dall’Arcivescovo a ricoprire un nuovo incarico nella Comunità Pastorale Madonna del Castagno a Muggiò (MB). Alla celebrazione Eucaristica erano presenti i Sacerdoti della Parrocchia di Somma Lombardo e il nuovo Prevosto, don Paolo Fumagalli. Presenti le Autorità Civili: il Sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria e di Vizzola Ticino insieme agli assessori, Edoardo Piantanida Chiesa, il Vicesindaco Stefano Aliprandini e l’assessore alla cultura Donata Valenti. Presenti i consigli pastorale e affari economici, le associazioni del territorio e l’avvocato Gedeone Galeone in rappresentanza all’associazione Castello Visconti di San Vito.

Nella sua ultima omelia, don Basilio, ha voluto tracciare un piccolo percorso di questi nove anni sottolineando che la Comunità può vivere bene solo con il volersi bene e l’amore. Le offese a volte le imprimiamo sulle pietre mentre, il Bene ricevuto lo impariamo sulla sabbia e poi il vento lo spazza via. Infine, ha augurato un buon cammino al suo successore don Paolo Fumagalli che, in questi giorni si sta ambientando con entusiasmo. Porterà nel cuore il motto della città di Somma Lombardo: Summa Sidera Celsa Petit.

L’ingresso di don Basilio Mascetti a Muggiò avverrà domenica 21 settembre alle ore 18.00. La Comunità Pastorale organizzerà, per chi volesse partecipare, un pullman che partirà da piazza mercato alle ore 16.00. Infine il Sindaco ha omaggiato don Basilio con un libro della città di Ambrogio Rossi.