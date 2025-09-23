Varese News

Italia/Mondo

Castelletto Ticino intitola l’archivio parrocchiale a Stefano Della Sala

Autore di numerose pubblicazioni lavorava all'ospedale Castelli VCO. Era stato ritrovato senza vita nel fiume Ticino sulla sponda di Varallo Pombia

Generico 22 Sep 2025

È stato intitolato domenica 21 settembre, l’archivio parrocchiale di Castelletto Ticino a Stefano Della Sala.

Stefano Della Sala era scomparso nel luglio del 2024. Autore di numerose pubblicazioni lavorava all’ospedale Castelli VCO. Era stato ritrovato senza vita nel fiume Ticino sulla sponda di Varallo Pombia.

Generico 22 Sep 2025

Alla Cerimonia erano presenti il Sindaco Massimo Stilo, il parroco don Fabrizio Corno, don Marco Barontini esperto di liturgia e tradizione popolare, Matteo Rancan “Ad Maiorem Dei Gloria” che ha presentato il libro sulla pietà popolare della Comunità di Castelletto Ticino, don Fabrizio Cammelli esperto di note sull’autore di Stefano Della Sala – da scrittore a persona.

Al termine è seguita la Santa Messa Solenne nella parrocchia di Sant’Antonio Abate.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.