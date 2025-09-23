Castelletto Ticino intitola l’archivio parrocchiale a Stefano Della Sala

È stato intitolato domenica 21 settembre, l’archivio parrocchiale di Castelletto Ticino a Stefano Della Sala.

Stefano Della Sala era scomparso nel luglio del 2024. Autore di numerose pubblicazioni lavorava all’ospedale Castelli VCO. Era stato ritrovato senza vita nel fiume Ticino sulla sponda di Varallo Pombia.

Alla Cerimonia erano presenti il Sindaco Massimo Stilo, il parroco don Fabrizio Corno, don Marco Barontini esperto di liturgia e tradizione popolare, Matteo Rancan “Ad Maiorem Dei Gloria” che ha presentato il libro sulla pietà popolare della Comunità di Castelletto Ticino, don Fabrizio Cammelli esperto di note sull’autore di Stefano Della Sala – da scrittore a persona.

Al termine è seguita la Santa Messa Solenne nella parrocchia di Sant’Antonio Abate.