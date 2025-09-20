Cominciati ad Arcisate i lavori per il parco giochi inclusivo
Una piccola “Gardaland“ nel parco Lagozza, polmone verde nel cuore della città. L'area individuata per la realizzazione del parco giochi è caratterizzata da un terreno pianeggiante, ben soleggiato e di facile accesso
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di una piccola Gardaland nel parco Lagozza, polmone verde nel cuore di Arcisate. Negli scorsi decenni, venne bonificato lo stagno residuo dell’antica “Palude Ceresia”, che vide nei villaggi palafitticoli gli albori della nostra civilta. Successivamente, sono state realizzate due case gemelle, unite da una tensostruttura che in estate ospita feste ed altri eventi di grande richiamo (nella foto, i lavori).
In uno dei parchi più belli della Valceresio, oggi circondato dalle ville di una zona residenziale, l’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un parco giochi inclusivo, nel quale potranno divertirsi tutti i bambini, anche quelli con disabilità. Le attrezzature prodotte da una ditta toscana in provincia di Arezzo sono state fornite dalla “TecnoLandia” di Induno Olona.
L’area individuata per la realizzazione del parco giochi è caratterizzata da un terreno pianeggiante, ben soleggiato e di facile accesso. Si è scelto d’installare giochi di tipologie differenti: un castello con due torri utilizzabile anche con le carrozzine, altalene, un telefono senza fili e altri. Poco distante, in un punto leggermente più alto, sarà realizzata un’area fitness per giovani e adulti, che potranno praticarvi la callistenia (dall’inglese “calisthenics”), una serie di discipline sportive che utilizzano il peso del corpo per svilupparne l’armonia e la forza. Tra le due aree una teleferica.
