Controlli nei locali a Carnago, spacciatore scoperto grazie al fiuto di Zorro

Lo scorso 31 luglio 2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Carnago e il Comune di Cairate per la gestione in forma associata e per l’espletamento di servizi congiunto di Polizia Locale. Diverse sono le misure previste da tale Convenzione, alcune delle quali sono già state avviate, mentre altre sono in fase di programmazione. In particolare, con il mese di settembre è stato introdotto un servizio di pattugliamento serale congiunto del territorio. Nell’ambito di queste operazioni, la sera dell’11 settembre, è stata eseguita un’attività di controllo e contrasto alla vendita di sostanze stupefacente sul territorio di Carnago da parte degli operatori di Polizia Locale, congiuntamente a militari della Locale Stazione Carabinieri e da Operatori di Polizia Locale con Unità Cinofila del Comune di Gallarate.

Intorno alle 20.30 gli agenti hanno ispezionato un esercizio commerciale all’interno del quale, il cane Zorro dell’unità cinofila ha attirato l’attenzione degli agenti verso due persone sedute nel locale. Questo ha permesso di trovare marijuana e hascisc per un quantitativo di quasi 1 etto, suddivisi in diverse dosi pronte per essere commercializzate. Il detentore di tale sostanza è stato arrestato ed inviato a processo per direttissima il giorno successivo.