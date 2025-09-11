Da Varese alla Silicon Valley: Andrea Carcano vende Nozomi a Mitsubishi per un miliardo

La startup Nozomi Networks, fondata dai varesini Andrea Carcano, attuale ceo, e Moreno Carullo, è stata acquisita per un miliardo di dollari dalla Mitsubishi Electric. La valutazione della multinazionale giapponese segna il record per una exit nel campo della sicurezza informatica industriale. Un’acquisizione che da una parte accelera l’innovazione di Nozomi nella sicurezza informatica industriale e dall’altra mantiene l’approccio eterogeneo dell’azienda al supporto di clienti e partner.

La tecnologia utilizzata da Nozomi è nata in Italia ed è stata sviluppata nella Silicon Valley. Le due società in un comunicato stampa congiunto fanno sapere che al termine dell’operazione, Nozomi Networks sarà una consociata interamente controllata, che opererà in modo indipendente da Mitsubishi Electric.

La tecnologia di Nozomi Networks è basata sull’intelligenza artificiale e orientata al cloud, con una comprovata esperienza di innovazione scalabile.

I team di leadership e ingegneria di livello mondiale di Nozomi, nonché la sua storia di successi finanziari, rafforzeranno la capacità di Mitsubishi Electric di fornire soluzioni all’avanguardia ai clienti in tutto il mondo.

CHI È ANDREA CARCANO

La foto ritrae Andrea Carcano durante il suo intervento all’assemblea generale di Confindustria Varese che si è tenuta lo scorso anno alla Mv Agusta di Varese per portare la sua testimonianza agli imprenditori del territorio. Il giovane startupper di Varese si è formato all’università dell’Insubria e ha realizzato la sua impresa nella terra promessa di ogni nerd, la Silicon Valley, patria indiscussa dell’innovazione tecnologica.

Nozomi Neworks, specializzata nel settore della cyber security, dà lavoro a 350 persone di cui una buona parte ingegneri, fattura circa 400 milioni di dollari e ha sedi sparse in tutto il mondo.