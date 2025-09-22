Dalla Camera di Commercio di Varese contributi e un convegno per sostenere le donne imprenditrici

È dedicato alle imprese varesine con almeno una donna imprenditrice – con carichi di assistenza e cura per i propri figli fino a 14 anni o per figli e genitori con disabilità riconosciuta – il nuovo bando della Camera di commercio di Varese che mette a disposizione 50mila euro per sostenere le donne imprenditrici stesse e favorire un maggior equilibrio tra vita lavorativa e privata.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a 5mila euro, cui possono aggiungersi 250 euro per le imprese in possesso di rating di legalità.

Le spese ammissibili devono essere di almeno 2mila euro e possono essere relative all’inserimento in azienda di risorse umane e temporary manager, allo smart working, alla formazione digitale strategica, alla scuola dei figli e, in caso di disabilità, alle strutture assistenziali.

Domande online dal 1° ottobre al 15 dicembre, con info sul sito www.va.camcom.it sotto lo voce “Contributi e agevolazioni”.

Intanto, sempre in tema di supporto all’empowerment femminile, venerdì 10 ottobre, con inizio alle 11, nelle sale del Centro congressi Ville Ponti, si terrà il convegno “Certificazione della parità di genere: una roadmap per le imprese varesine”. L’iniziativa è promossa da Camera di Commercio Varese col suo Comitato Imprenditoria Femminile, in collaborazione con UNI Ente Italiano di Normazione, ed è rivolta in particolare alle piccole e medie imprese, oltre che ai professionisti con i loro ordini e le associazioni di categoria.

Dopo i saluti introduttivi, l’appuntamento prevede l’intervento di Elena Mocchio, responsabile Innovazione e standardizzazione di UNI, che presenterà le linee guida della certificazione e una panoramica sul valore della parità di genere per le organizzazioni. Cuore del programma sarà la tavola rotonda con le testimonianze di aziende locali: un’occasione per condividere esperienze concrete, criticità e buone pratiche. A seguire, un focus su bandi e finanziamenti aperti sul tema della certificazione di parità, a cura di Unioncamere Lombardia. L’incontro si concluderà con un momento di networking, pensato per favorire il confronto e la costruzione di nuove sinergie sul tema stesso della parità di genere.

La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce Prossimi eventi.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay