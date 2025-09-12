Dopo 26 anni Antonio Franzi lascia l’Ufficio stampa della Camera di Commercio di Varese

«Con l’appuntamento di Agrivarese 2025, in programma domenica 28 settembre a Busto Arsizio, si chiuderà il mio impegno al servizio di Camera di Commercio e Promovarese con Ville Ponti e MalpensaFiere: un percorso professionale avviatosi nel settembre 1999 che, nel contatto con ciascuno di voi, mi ha arricchito profondamente anche sul piano personale. Vi ringrazio di cuore».

Con queste parole Antonio Franzi, giornalista e responsabile della comunicazione dell’ente varesino, ha annunciato la conclusione di un’esperienza lunga oltre un quarto di secolo. Il nome di Franzi è legato a doppio filo alla comunicazione istituzionale della Camera di Commercio di Varese, dove ha guidato l’Ufficio stampa per 26 anni. Ma il suo percorso professionale affonda radici ben più lontane, in un’esperienza che intreccia informazione economica, sportiva e accademica.

Collaboratore della Gazzetta dello Sport dal 1992, per la quale ha seguito la pallacanestro, Franzi ha affiancato all’attività giornalistica numerosi incarichi nel mondo della comunicazione. Tra questi, le collaborazioni con Il Sole 24 Ore (2000-2004) e con la Radiotelevisione svizzera (2002-2013), dove ha curato servizi dalla fascia di confine italiana.

Accanto al lavoro di cronista, Franzi ha messo a disposizione la sua esperienza come docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria (2002-2014), all’interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Un impegno formativo che ha contribuito alla crescita di nuove generazioni di comunicatori.

Prima ancora di approdare alla Camera di Commercio, aveva diretto VareseTV (1994-1997) ed era stato caporedattore a Espansione TV (1997-1999), senza dimenticare i dieci anni di attività a Rete55, emittente in cui ha ricoperto i ruoli di redattore, conduttore e telecronista della Pallacanestro Varese.

Con la conclusione dell’esperienza in Camera di Commercio, prevista a settembre con Agrivarese 2025, si apre per Antonio Franzi una nuova fase professionale. Un passaggio che segna la chiusura di un lungo capitolo, ma non certo la parola fine a un percorso che continua a intrecciarsi con il mondo dell’informazione e della comunicazione.