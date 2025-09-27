Varese News

Varese Laghi

Elezioni in Moldova, 75 seggi in Italia: a Varese si vota al centro d’incontro di Avigno

L’Ambasciata moldava ha annunciato l’apertura di 75 seggi elettorali distribuiti sul territorio nazionale italiano per favorire la più ampia partecipazione possibile

settimana Moldova al Chiostro di Voltorre

Domenica 28 settembre 2025 i cittadini moldavi residenti in Italia potranno partecipare alle elezioni parlamentari della Repubblica Moldova, un appuntamento cruciale per il futuro politico del Paese. L’Ambasciata moldava ha annunciato l’apertura di 75 seggi elettorali distribuiti sul territorio nazionale italiano per favorire la più ampia partecipazione possibile.

Un voto decisivo anche dall’estero

Il voto dei cittadini all’estero è considerato una componente fondamentale della democrazia moldava, soprattutto in una fase segnata da scelte strategiche e tensioni geopolitiche. «Ogni voce conta» – sottolineano dalle istituzioni – e partecipare significa rafforzare il legame tra la diaspora e la patria.

La novità della mappa interattiva

Per agevolare l’affluenza, i cittadini potranno utilizzare una mappa interattiva online: tramite smartphone sarà possibile localizzare facilmente il seggio più vicino e ricevere le indicazioni stradali precise fino all’ingresso.

Per votare è necessario presentarsi con un documento d’identità moldavo valido. È raccomandato controllare l’orario di apertura del seggio della propria zona.

Dove si vota a Varese

In provincia di Varese è stato individuato un seggio al centro d’incontro di Avigno, in via Oriani 121. Un punto di riferimento importante per la comunità moldava del territorio che avrà così la possibilità di esercitare il proprio diritto senza spostamenti troppo lunghi.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.