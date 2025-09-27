Elezioni in Moldova, 75 seggi in Italia: a Varese si vota al centro d’incontro di Avigno
L’Ambasciata moldava ha annunciato l’apertura di 75 seggi elettorali distribuiti sul territorio nazionale italiano per favorire la più ampia partecipazione possibile
Domenica 28 settembre 2025 i cittadini moldavi residenti in Italia potranno partecipare alle elezioni parlamentari della Repubblica Moldova, un appuntamento cruciale per il futuro politico del Paese. L’Ambasciata moldava ha annunciato l’apertura di 75 seggi elettorali distribuiti sul territorio nazionale italiano per favorire la più ampia partecipazione possibile.
Un voto decisivo anche dall’estero
Il voto dei cittadini all’estero è considerato una componente fondamentale della democrazia moldava, soprattutto in una fase segnata da scelte strategiche e tensioni geopolitiche. «Ogni voce conta» – sottolineano dalle istituzioni – e partecipare significa rafforzare il legame tra la diaspora e la patria.
La novità della mappa interattiva
Per agevolare l’affluenza, i cittadini potranno utilizzare una mappa interattiva online: tramite smartphone sarà possibile localizzare facilmente il seggio più vicino e ricevere le indicazioni stradali precise fino all’ingresso.
Per votare è necessario presentarsi con un documento d’identità moldavo valido. È raccomandato controllare l’orario di apertura del seggio della propria zona.
Dove si vota a Varese
In provincia di Varese è stato individuato un seggio al centro d’incontro di Avigno, in via Oriani 121. Un punto di riferimento importante per la comunità moldava del territorio che avrà così la possibilità di esercitare il proprio diritto senza spostamenti troppo lunghi.
