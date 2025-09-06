Equitazione: il giovane cavaliere di Gorla Minore Gianluca Milner vince a Sanremo la C125
Il giovane cavaliere milanese è tesserato dall'aprile scorso con la Scuderia D’Onofrio Jumping Team di Gorla Minore
Una vittoria internazionale per Gianluca Milner, 17 anni di Gorla Minore, in sella al suo Cantuccini 17. Il giovane talento della Scuderia D’Onofrio Jumping Team ha conquistato la C125 del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli di Sanremo, lasciandosi alle spalle il francese Sébastien Planchat e l’italiano Alessandro Pettinau.
Milner, milanese d’origine ma tesserato da aprile con la scuderia varesina, era alla sua prima gara ufficiale con questo cavallo.
«Sono andato tranquillo. È arrivata la vittoria. Bene così» le parole di Gianluca.
Un talento in crescita per l’equitazione italiana
Nonostante la giovane età, Milner è già considerato una promessa dell’equitazione italiana. Lo scorso anno si era fatto notare con un altro successo internazionale a Saint Tropez, mentre quest’anno aveva collezionato diversi piazzamenti d’onore prima del trionfo a Sanremo.
Il cavaliere del D’Onofrio Jumping Team (DjT) ha già affrontato gare di livello superiore, misurandosi con avversari più esperti, ma la vittoria ligure conferma il suo percorso di crescita e la solidità tecnica che sta acquisendo gara dopo gara.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.