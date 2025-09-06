Equitazione: il giovane cavaliere di Gorla Minore Gianluca Milner vince a Sanremo la C125

Una vittoria internazionale per Gianluca Milner, 17 anni di Gorla Minore, in sella al suo Cantuccini 17. Il giovane talento della Scuderia D’Onofrio Jumping Team ha conquistato la C125 del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli di Sanremo, lasciandosi alle spalle il francese Sébastien Planchat e l’italiano Alessandro Pettinau.

Milner, milanese d’origine ma tesserato da aprile con la scuderia varesina, era alla sua prima gara ufficiale con questo cavallo.

«Sono andato tranquillo. È arrivata la vittoria. Bene così» le parole di Gianluca.

Un talento in crescita per l’equitazione italiana

Nonostante la giovane età, Milner è già considerato una promessa dell’equitazione italiana. Lo scorso anno si era fatto notare con un altro successo internazionale a Saint Tropez, mentre quest’anno aveva collezionato diversi piazzamenti d’onore prima del trionfo a Sanremo.

Il cavaliere del D’Onofrio Jumping Team (DjT) ha già affrontato gare di livello superiore, misurandosi con avversari più esperti, ma la vittoria ligure conferma il suo percorso di crescita e la solidità tecnica che sta acquisendo gara dopo gara.