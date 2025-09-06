Varese News

Sport

Equitazione: il giovane cavaliere di Gorla Minore Gianluca Milner vince a Sanremo la C125

Il giovane cavaliere milanese è tesserato dall'aprile scorso con la Scuderia D’Onofrio Jumping Team di Gorla Minore

gianluca milner gorla minore

Una vittoria internazionale per Gianluca Milner, 17 anni di Gorla Minore, in sella al suo Cantuccini 17. Il giovane talento della Scuderia D’Onofrio Jumping Team ha conquistato la C125 del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli di Sanremo, lasciandosi alle spalle il francese Sébastien Planchat e l’italiano Alessandro Pettinau.

Milner, milanese d’origine ma tesserato da aprile con la scuderia varesina, era alla sua prima gara ufficiale con questo cavallo.
«Sono andato tranquillo. È arrivata la vittoria. Bene così» le parole di Gianluca.

Un talento in crescita per l’equitazione italiana

Nonostante la giovane età, Milner è già considerato una promessa dell’equitazione italiana. Lo scorso anno si era fatto notare con un altro successo internazionale a Saint Tropez, mentre quest’anno aveva collezionato diversi piazzamenti d’onore prima del trionfo a Sanremo.

Il cavaliere del D’Onofrio Jumping Team (DjT) ha già affrontato gare di livello superiore, misurandosi con avversari più esperti, ma la vittoria ligure conferma il suo percorso di crescita e la solidità tecnica che sta acquisendo gara dopo gara.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.