Escluse all’ultimo dal Galà di Danza di Busto, l’amarezza delle ballerine del Centro Arte Danza di Olgiate Olona

Un’esclusione improvvisa, apparentemente senza spiegazioni ufficiali e comunicata a pochissime ore dall’inizio dell’evento. È quanto accaduto una settimana fa al gruppo di ballerine del Centro Arte Danza (CAD) di Olgiate Olona, invitate a partecipare al Galà di Danza Internazionale tenutosi al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio. (foto di Denise Prandini postata su Instagram da Marco Palamone)

Le giovani danzatrici, pronte a salire sul palco con due coreografie, si sono viste escluse dall’esibizione a due ore dall’inizio della serata, senza che venisse fornita loro una motivazione ufficiale o una comunicazione formale.

“Un silenzio assordante”

A parlare, con una nota condivisa anche da insegnanti e genitori, sono direttamente le ballerine del Centro:

«In un mondo come quello della danza, nel quale l’eleganza e la disciplina sono segno distintivo, abbiamo vissuto con grande amarezza la mancanza di un chiarimento o di un saluto formale al pubblico che potesse spiegare la nostra assenza».

Le ragazze raccontano anche che le prenotazioni dei loro ospiti sono state cancellate, impedendo a familiari e amici di assistere allo spettacolo per il quale erano stati invitati.

«Abbiamo accettato, con delusione sì, ma senza far rumore, una scelta difficilmente comprensibile. Oggi questo silenzio è diventato assordante… Noi nel frattempo continuiamo a danzare», concludono nella nota.

La replica degli organizzatori

A replicare sono Barbara Zocchi ed Elisabetta Seratoni, direttrici della scuola di danza Aretè che ha organizzato il Gala Internazionale di Danza, diretto da Marco Palamone, ballerino solista attualmente al Theater Plauen-Zwickau in Germania, con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio.

«Le ballerine del Centro Arte Danza (CAD) di Olgiate Olona non sono state invitate da noi: il progetto per lo spettacolo, così come è stato presentato in Comune, prevedeva esplicitamente la presenza di soli ballerini professionisti, italiani e stranieri. Altrimenti ci sarebbero stati provini, audizioni e selezioni che non sono state previste per la tipologia di evento che abbiamo voluto proporre – spiegano -. Non abbiamo coinvolto o invitato scuole del territorio per il motivo spiegato poco fa. E nessuno ci ha chiesto spiegazioni o giustificazioni “ufficiali” per quella che viene descritta come un’esclusione dell’ultimo minuto. Per quanto riguarda le prenotazioni, le ha gestite il direttore artistico in prima persona, è un tema che non ci riguarda».