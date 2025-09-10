Gavirate, lavori notturni di asfaltatura in viale Ticino: modifiche alla viabilità dal 15 al 30 settembre
Le misure in vigore dal 15 al 30 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 7.00
Il Comune di Gavirate ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione della circolazione veicolare in viale Ticino, necessaria a consentire i lavori di asfaltatura della strada e dei piazzali perimetrali del centro commerciale Campo dei Fiori.
Le misure saranno in vigore dal 15 al 30 settembre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 7.00 del mattino successivo.
Durante i lavori è previsto il restringimento della carreggiata nel tratto interessato, con il divieto di sosta e la rimozione forzata in tutta l’area. Inoltre, nel segmento di viale Ticino compreso tra la SP n. 50 e via della Ciocca scatterà anche il divieto di circolazione oltre che di sosta.
