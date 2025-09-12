Giovani e istituzioni: un incontro all’ISIS Valceresio di Bisuschio con il presidente di Alfa srl

Questa mattina all’Isis Valceresio di Bisuschio si è svolto un incontro speciale organizzato da Cristian Posteraro e Thomas Dalle Nogare, rappresentanti provinciali dell’istituto. L’evento ha visto la partecipazione di Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa Srl, ex sindaco di Cairate e CEO di una multinazionale svizzera, che ha condiviso con gli studenti la sua esperienza in ambito politico e imprenditoriale.

L’iniziativa ha offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con chi vive quotidianamente la responsabilità di guidare una comunità e una realtà aziendale di rilievo. Alfa Srl, costituita qualche anno fa è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese. Mazzucchelli ha sottolineato come gestire un’azienda importante richieda visione strategica, responsabilità e capacità di ascolto, qualità essenziali anche nella politica.

Durante l’incontro, Cristian Posteraro ha evidenziato l’importanza della partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale. Ha ricordato come spesso il rapporto tra giovani e istituzioni venga percepito quasi come un ossimoro: un simbolo distante, qualcosa di separato dalla quotidianità dei ragazzi: «Se non siamo noi a interessarci della politica, prima o poi sarà la politica a interessarsi di noi». Posteraro ha anche invitato i suoi quasi coetanei a immaginare un futuro in cui altri ragazzi possano prendere il loro posto, continuando a far sentire la voce dei giovani nelle istituzioni.

Thomas Dalle Nogare ha posto domande più focalizzate sulla dimensione imprenditoriale della carriera di Mazzucchelli, esplorando i progetti di Alfa e il suo impatto sul territorio, mentre Posteraro ha guidato il dibattito verso il rapporto tra politica, giovani e partecipazione civica, rendendo l’incontro un’occasione di riflessione completa e stimolante.

L’evento si è concluso con i ringraziamenti a tutti i protagonisti: Paolo Mazzucchelli, ai suoi collaboratori Alberto Perin e Debora Banfi, alla dirigente Carmen Sferlazza, e naturalmente ai co-organizzatori dell’incontro.

Una mattinata che ha confermato come il dialogo tra giovani, scuola e istituzioni non sia un’utopia, ma una realtà possibile, fondamentale per costruire cittadini consapevoli e pronti a impegnarsi nella comunità.

