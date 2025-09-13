Giovanni Magni omaggiato a Samarate: la tradizione e l’innovazione delle sue moto riconosciute nella rievocazione storica

Durante la quattordicesima edizione della rievocazione della International Six Days del 1951, il marchio Magni è diventato tappa del circuito e ha ricevuto un riconoscimento speciale dal Comune di Samarate.

Galleria fotografica Giovanni Magni riceve un premio per le sue moto a Samarate 4 di 8

Sintetizzando in un solo giorno ciò che accadeva nella International Six Days del 1951, la quattordicesima edizione della rievocazione dedicata alle moto d’epoca è partita sabato 13 settembre da Varese, e tra i protagonisti il Club Varese Auto Moto Storiche ha scelto Magni, marchio simbolo della fusione tra rispetto della tradizione e innovazione tecnologica. «Il nostro obiettivo è mantenere la fedeltà allo stile dell’epoca MV, ma con soluzioni moderne. Le nostre moto ricordano linee classiche, pur integrando ciclistica e motori contemporanei» racconta Giovanni Magni.

Fondata sull’eredità tecnica e stilistica di Arturo Magni, l’azienda ha creato pezzi unici capaci di evocare le storiche stradali italiane. «Abbiamo realizzato moto con telaio e carrozzeria interamente Magni, unite a motori Honda a quattro tempi delle prime serie. Poi ci siamo aperti anche a Guzzi e Suzuki», spiega Giovanni.

«Oggi in Italia circolano circa 30-40 esemplari di queste moto speciali, mentre il principale mercato resta quello nipponico, dove la passione per la storia motoristica italiana ha radici profonde. Il Giappone è un Paese che apprezza la cultura e la storia dietro una moto. Non dimenticano che mio padre ha conquistato 75 titoli mondiali; e per loro chi costruisce moto con questo spirito è un punto di riferimento di eccellenza» spiega Magni.

La rievocazione si è svolta su un circuito unico tra Varese, Samarate e Volandia. Alla rievocazione seguono le prove di regolarità – tra percorso e manovra a tempo – e una prova di eleganza alle 17.45 a Varese.

Il riconoscimento di Samarate a Giovanni Magni

Anche l’amministrazione comunale di Samarate ha voluto rendere omaggio alla famiglia Magni, insignendo Giovanni di un riconoscimento ufficiale in ricordo del padre Arturo. «Sono contento che la rievocazione abbia fatto tappa a Samarate» ha dichiarato emozionato Giovanni, ricordando quando tutto iniziò in un seminterrato di 80 metri quadrati, con le prime realizzazioni dedicate solo alla ciclistica. Certo è che, a cento anni dalla nascita, resta vivo il ricordo di Arturo Magni, l’uomo che con la sua passione per le motociclette ha reso celebre la città di Samarate nel mondo.