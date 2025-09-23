Hagam porta a Materia Turbopaolo, che “svela” il mondo di TikTok

TikTok non è solo un social: è il nuovo specchio del nostro tempo, dove tendenze e linguaggi digitali modellano identità, consumi e percezioni del mondo.

Martedì 23 settembre lo spazio Materia di VareseNews si è trasformato in un laboratorio aperto sul fenomeno, ospitando il secondo appuntamento di Open Toast, il format di Hagam Essereincomunicazione, che ha affrontato la domanda che molti utenti si pongono: il social del momento ci definisce o ci condiziona?

L’incontro, introdotta da Luciano Cefariello e Sara Marseglia, ha chiarito come TikTok sia una piattaforma di intrattenimento basata su algoritmi predittivi che modellano l’esperienza dei contenuti e profilano gli utenti. La discussione ha sottolineato come questa struttura abbia reso il social particolarmente potente, in grado di influenzare linguaggi, consumi e percezioni personali, dietro la facciata leggera dei video virali.

Sul palco Turbopaolo ha raccontato il suo percorso personale, dalla laurea in giurisprudenza ai lavori in editoria, nel servizio civile e nel consorzio del Gorgonzola, fino alla scelta di diventare creator. Ha illustrato come la costanza nella produzione di contenuti originali e la capacità di unire creatività e osservazione quotidiana siano alla base del suo successo, evidenziando anche la necessità di un approccio multimediale e diversificato per chi opera online.

Il creator ha condiviso inoltre riflessioni sul futuro, sottolineando che i social possono passare di moda e che è importante sviluppare competenze anche offline, come la stand-up o altre attività creative, in grado di restare indipendenti dalle piattaforme digitali.

La sala di Materia era piena e, al termine dell’incontro, molti partecipanti si sono fermati per un selfie con Turbopaolo, simbolo di interesse e partecipazione. La serata ha mostrato come dietro la leggerezza di TikTok si celi un fenomeno complesso, capace di influenzare media, politica, consumi e identità.

RIVIVI LA SERATA