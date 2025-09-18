I carabinieri salvano un’anziana intrappolata nella sua casa in fiamme a Venegono Superiore
L’incendio è divampato nella cucina di una villetta. I militari della Stazione di Castiglione Olona hanno messo in salvo la donna, con difficoltà motorie, bloccata al primo piano. Abitazione dichiarata inagibile, coniugi ricoverati in osservazione a Tradate
Attimi di paura oggi intorno a mezzogiorno in una villetta di Venegono Superiore, dove un incendio scoppiato nella cucina ha fatto temere il peggio. Un passante, notando l’ingente quantità di fumo che usciva da una finestra, ha immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti in pochi istanti i carabinieri della Stazione di Castiglione Olona che, giunti davanti all’abitazione, hanno trovato il proprietario in forte stato di agitazione. L’uomo ha spiegato ai militari che la moglie, con gravi difficoltà di deambulazione, si trovava intrappolata al primo piano, impossibilitata a scendere a causa del fumo denso che aveva già invaso la casa e le scale.
I Carabinieri, senza esitare, sono entrati nell’abitazione e hanno raggiunto l’anziana, riuscendo a portarla fuori in sicurezza. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Varese che hanno avviato le operazioni di spegnimento, dichiarando infine l’abitazione inagibile.
La coppia, in stato vigile e cosciente, è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Tradate per accertamenti e cure precauzionali.
Un episodio che testimonia ancora una volta l’importanza della tempestività dei soccorsi e il coraggio degli operatori intervenuti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.