I carabinieri salvano un’anziana intrappolata nella sua casa in fiamme a Venegono Superiore

Attimi di paura oggi intorno a mezzogiorno in una villetta di Venegono Superiore, dove un incendio scoppiato nella cucina ha fatto temere il peggio. Un passante, notando l’ingente quantità di fumo che usciva da una finestra, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi istanti i carabinieri della Stazione di Castiglione Olona che, giunti davanti all’abitazione, hanno trovato il proprietario in forte stato di agitazione. L’uomo ha spiegato ai militari che la moglie, con gravi difficoltà di deambulazione, si trovava intrappolata al primo piano, impossibilitata a scendere a causa del fumo denso che aveva già invaso la casa e le scale.

I Carabinieri, senza esitare, sono entrati nell’abitazione e hanno raggiunto l’anziana, riuscendo a portarla fuori in sicurezza. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Varese che hanno avviato le operazioni di spegnimento, dichiarando infine l’abitazione inagibile.

La coppia, in stato vigile e cosciente, è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Tradate per accertamenti e cure precauzionali.

Un episodio che testimonia ancora una volta l’importanza della tempestività dei soccorsi e il coraggio degli operatori intervenuti.