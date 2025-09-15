I Finley annunciano “La grande festa”. Appuntamento all’Alcatraz di Milano
Una vera e propria festa e un’occasione per la band milanese di festeggiare insieme ai loro fan
Dopo il grande successo del tour estivo che si è concluso lo scorso sabato al Carroponte di Milano insieme a molti ospiti che li hanno accompagnati sul palco, i Finley, la band nata e cresciuta a Legnano, annunciano un live all’Alcatraz di Milano il prossimo 31 marzo: ‘Tutto è possibile. La grande festa” in occasione dei 20 anni dall’uscita del loro album d’esordio ‘Tutto è possibile”
Il concerto, prodotto da Vivo Concerti, sarà una vera e propria festa e un’occasione per la band milanese di festeggiare insieme ai loro fan, il loro disco di più grande successo e quello che ha dato il via alla loro storia musicale.
“Tutto è possibile” venne pubblicato esattamente il 31 marzo del 2006, conquistò il doppio disco di platino con canzoni che poi nel tempo divennero la colonna sonora di un’intera generazione come ‘Diventerai una Star’, ‘Fumo e Cenere’ e l’omonima ‘Tutto è Possibile’.
I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com. Radio partner del concerto è RADIO 101.
