“Idea luminosa”, all’archivio di Stato di Varese in mostra le architetture varesine

L'archivio su base provinciale raccoglie i documenti dei progetti presentati nelle varie località: ora entrano in una mostra che ha anche il patrocinio dell'Ordine degli Architetti di Varese

22 Sep 2025

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’Archivio di Stato di Varese presenta la mostra “Idea luminosa”, un viaggio nelle architetture varesine attraverso i documenti conservati nei fondi dell’Archivio stesso.

L’esposizione non vuole essere una ricostruzione cronologica né una rassegna stilistica, ma una narrazione affidata alle carte d’archivio: testimonianze vive di idee, visioni e professionalità che hanno contribuito a delineare il “volto architettonico” locale.

Saranno esposti disegni, progetti e bozzetti – alcuni noti, altri rimasti finora inediti – capaci di gettare fugaci scorci sul paesaggio architettonico varesino tra la fine del XIX e XX secolo: dalle ville in stile eclettico e Liberty, fino alle sperimentazioni del design d’interni della metà del Novecento.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Varese, si inserisce nel programma nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio, con l’obiettivo di valorizzare la memoria custodita negli archivi e di avvicinare il pubblico a un patrimonio che continua a rivelarsi strumento privilegiato di conoscenza e di interpretazione del paesaggio culturale.

L’appuntamento è quindi per sabato 27 novembre dalle 9.30 alle 12.30 nella sede dell’Archivio di Stato di Varese in via Col di Lana 5.

Ingresso libero.
Per info: 0332-312196 – as-va@cultura.gov.it

Pubblicato il 22 Settembre 2025
