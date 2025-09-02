Il Comune di Origgio cerca chi gestisca la nuova “Casa della salute”
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 12.45 di martedì 30 settembre
Il Comune di Origgio ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse relative alla locazione dell’immobile di via Circonvallazione n. 12, recentemente ristrutturato e destinato alla realizzazione della futura Casa della Salute.
L’obiettivo è offrire ai cittadini un presidio sanitario di prossimità, che possa accogliere medici di medicina generale, pediatri e altri professionisti sanitari, garantendo servizi ambulatoriali e attività di prevenzione in una struttura accessibile e centralizzata.
Destinatari dell’avviso sono esclusivamente cooperative, associazioni, reti di professionisti sanitari o altri soggetti giuridici idonei a garantire il coordinamento dell’attività di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e ulteriori figure sanitarie, nel rispetto della destinazione d’uso prevista per la struttura.
Un progetto a vocazione sociale
L’immobile sarà concesso in locazione per sei anni, con possibilità di rinnovo. Il canone annuo è fissato in 12.600 euro, una cifra agevolata rispetto al valore di mercato, in virtù della destinazione sociale della struttura.
A carico del locatario ci saranno le utenze, la manutenzione ordinaria, gli arredi interni, le coperture assicurative e la gestione dei rifiuti sanitari.
Criteri di assegnazione e vantaggi per i cittadini
L’immobile sarà assegnato a chi presenterà l’offerta economica più alta, purché in linea con le finalità sociali del progetto. In caso di offerte a parità di importo, si terrà conto di elementi qualitativi, come:
articolazione degli orari di apertura
presenza di un presidio infermieristico di base
numero e tipologia dei professionisti coinvolti
proposte di attività formative e informative per la cittadinanza
Si punta dunque non solo all’ottimizzazione economica, ma anche alla qualità e varietà dei servizi sanitari offerti.
Come presentare la domanda
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso, corredato dalla documentazione richiesta. Le domande possono essere inviate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Origgio oppure via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.comune.origgio.va.it
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 12.45 di martedì 30 settembre . Apertura delle buste: martedì 30 settembre 2025 alle ore 15:00, in seduta pubblica presso la Sala Giunta del Comune di Origgio
