Il Comune di Varese aderisce al progetto TakeBack: ReMed per il riciclo dei dispositivi iniettivi

Il Comune di Varese ha ufficialmente aderito al progetto pilota TakeBack: ReMed, l’iniziativa innovativa promossa in Italia da Novo Nordisk per la raccolta e il riciclo dei dispositivi iniettivi preriempiti. Il progetto è stato presentato in una conferenza stampa tenutasi al Salone Estense, alla quale hanno partecipato il sindaco Davide Galimberti, l’assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare Nicoletta San Martino, Andrea Pomi, vicepresidente di Federfarma Varese, e Fabrizio Labatessa, external communication & sustainability project manager di Novo Nordisk. Durante l’incontro, è stato anche recapitato un messaggio di supporto da parte di Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia del Consiglio Regionale della Lombardia. Presente in sala anche l’Associazione Diabetici Varese DI.VA.

Il progetto TakeBack: ReMed rappresenta un’innovazione significativa nel settore della raccolta e del riciclo dei dispositivi medici monouso. Ogni anno, infatti, circa 500.000 dispositivi iniettivi, come le penne per terapie iniettive, vengono venduti nell’area della provincia di Varese. In passato, questi oggetti venivano smaltiti come rifiuti, ma grazie a questa nuova iniziativa, potranno essere riciclati e trasformati in risorse utili per la comunità.

Un modello di economia circolare

Il cuore del progetto consiste nell’installazione di contenitori dedicati alla raccolta dei dispositivi usati, che saranno distribuiti in 53 farmacie della provincia di Varese. In particolare, il Comune di Varese ha deciso di includere il servizio di svuotamento dei contenitori tra i propri servizi di igiene urbana per le 16 farmacie cittadine che hanno aderito all’iniziativa, coprendo così il 70% degli esercizi sul territorio.

Le farmacie aderenti, facilmente identificabili attraverso il sito web di Novo Nordisk, offriranno ai cittadini un kit per la raccolta composto da buste per le penne usate e volantini informativi. Ogni busta potrà contenere tra le 10 e le 15 penne e si prevede una risposta di restituzione da parte dei cittadini pari al 25%.

Una volta raccolte, le penne saranno trasferite in un sito di stoccaggio e successivamente inviate in Danimarca, dove verranno trasformate in materie prime seconde. Queste materie prime saranno utilizzate per produrre oggetti di uso comune come sedie, lampade, vasi e molto altro. Attualmente, le penne iniettive sono riciclabili fino all’85%, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rifiuti e al recupero delle risorse.

Il ruolo del Comune di Varese e la sinergia con le farmacie

Il sindaco Davide Galimberti ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la città di Varese, evidenziando come il progetto rappresenti un esempio concreto di economia circolare applicata al settore sanitario. “La sinergia tra aziende e pubblica amministrazione consente di avviare sperimentazioni che hanno impatti positivi sull’ambiente e sulla nostra vita,” ha dichiarato Galimberti. “In questo caso, la collaborazione con le farmacie varesine, Federfarma e un’azienda specializzata in malattie croniche non trasmissibili e patologie rare dimostra che è possibile unire riciclo e tecnologie mediche per un futuro più sostenibile.”

Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese, ha aggiunto: “Questo progetto testimonia un cambiamento culturale fondamentale, in cui oggetti che normalmente verrebbero considerati rifiuti possono essere trasformati in risorse. Un cambiamento che si sta già diffondendo tra i cittadini, come dimostra l’ampia adesione delle farmacie varesine all’iniziativa.”

Un impegno globale per la sostenibilità

TakeBack: ReMed è parte dell’impegno globale di Novo Nordisk verso la sostenibilità, che rientra nel più ampio progetto “Circular for Zero”. Questo ambizioso programma si propone di raggiungere un impatto ambientale pari a zero entro il 2045. Il progetto è stato sperimentato con successo in sei Paesi, e ora anche in Italia, oltre a Varese, è attivo in altre città come Parma, Torino, Bologna e Novara.

In termini di impatto ambientale, TakeBack: ReMed ha già dimostrato il suo valore. Nei Paesi in cui è stato implementato, come il Regno Unito, il processo di smaltimento dei dispositivi ha permesso di ridurre le emissioni di CO2 dell’88%, passando da 26g a 3g per ogni dispositivo trattato. Un risultato che dimostra come progetti come questo possano fare la differenza nella lotta contro il cambiamento climatico.

Verso un futuro sostenibile

L’iniziativa TakeBack: ReMed non si limita a Varese ma si inserisce in un progetto più ampio che mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta e del riciclo dei dispositivi medici, promuovendo un modello di economia circolare nel settore sanitario e farmaceutico. Grazie alla collaborazione tra Novo Nordisk, le amministrazioni locali e le farmacie, il progetto ha il potenziale per estendersi presto a tutta Italia, contribuendo così a un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.