Il Comune di Varese cerca un gestore per il bar della nuova stazione di Varese

Il Comune di Varese ha pubblicato il bando per la gestione del bar che verrà realizzato all’interno del nuovo spazio di piazzale Kennedy. Si tratta del nuovo edificio realizzato all’interno della riqualificazione delle Stazioni e del rinnovamento del terminal bus. All’interno del nuovo spazio troveranno posto la biglietteria di Autolinee varesine e il nuovo bar oggetto del bando pubblicato oggi. Il nuovo edificio presenta anche un’ampia balconata che potrà essere usata come dehor dal nuovo gestore.

«La riqualificazione dell’area delle stazioni e di piazzale Kennedy sta portando a un generale rinnovamento della zona – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – Si tratta di un’area frequentata giornalmente da più di 30 mila persone, con alcune attività commerciali che si sono già insediate nei nuovi spazi, come ad esempio quella che ha aperto nell’ex Chalet Martinelli. Con il bando che pubblichiamo oggi puntiamo a fornire un nuovo servizio presidiato per gli utenti del trasporto pubblico e in generale per chi vive questa zona. Il decoro, il potenziamento della videosorveglianza, l’apertura di attività commerciali: sono tutte iniziative per rendere più viva e sicura quella parte di città».

Tutte le informazioni sul bando si possono trovare al link: https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/473

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2025.