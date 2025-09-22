Il Liceo Artistico Frattini aderisce allo sciopero per Gaza: i professori al presidio dei Giardini Estensi

Anche il Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese ha deciso di aderire allo Sciopero Generale per Gaza, che nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, vede una mobilitazione totale in tutto il Paese, con presidi e manifestazioni, oltre che con lo stop ai mezzi pubblici e molte attività lavorative: “Aderiamo per manifestare il nostro totale dissenso rispetto al massacro che il Governo israeliano sta compiendo nei confronti del popolo palestinese annullando qualsiasi diritto civile”.

I corpo insegnanti del Frattini si è unito al Comitato Varesino per la Palestina ai Giardini Estensi e aderirà anche al presidio delle 18:30.

Contenuta invece l’adesione allo sciopero al liceo Cairoli e al Ferraris dove si è registrata qualche assenza nel corpo docente.