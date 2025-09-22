Il maltempo non ferma la protesta per Gaza a Saronno: presidio confermato
La rete "4 Passi di pace" ha confermato la manifestazione in programma questa mattina - lunedì 22 settembre - per protestare per quanto sta accadendo a Gaza
Nonostante il maltempo la rete “4 Passi di pace” ha confermato la manifestazione in programma questa mattina – lunedì 22 settembre – a Saronno per protestare per quanto sta accadendo a Gaza.
Il raduno è in programma a partire dalle 9,30 in piazza Libertà, da dove i partecipanti si muoveranno in corteo per le vie cittadine.
Alle 10,30 chi lo desidera potrà partire in gruppo verso Samarate, dove è in programma un presidio davanti alla sede di Leonardo.
