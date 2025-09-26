Il regista Emanuele Mattana apre i casting per il nuovo film “I caught a fleeting glimpse”
Chi vuole far parte di un Noir/Thriller psicologico sul tema dell’indifferenza sociale girato a Varese e in provincia? La produzione cerca attori e comparse. Ecco tutti i profili ricercati
L’associazione di promozione sociale EMP – Entertainment Movie Productions ha aperto le selezioni per il prossimo lungometraggio del regista varesino Emanuele Mattana, intitolato I caught a fleeting glimpse.
Dopo il successo del precedente lavoro, Inverno (che prossimamente sarà distribuito in TV e in streaming in Italia e all’estero), Mattana torna dietro la macchina da presa con un noir/thriller psicologico che intende affrontare la complessa tematica dei traumi emotivi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dell’indifferenza sociale.
Le audizioni: date e luogo
I casting si terranno al cinema Multisala Impero di Varese martedì 14 e martedì 21 ottobre 2025, con orario continuato dalle 18:00 alle 22:00. La produzione consiglia vivamente a coloro che sono interessati di partecipare per una migliore valutazione dei candidati.
Le audizioni sono aperte a candidati di entrambi i sessi per diverse fasce d’età. Per figuranti e comparse il regista cerca volti dai 10 ai 70 anni. Per i ruoli protagonisti e comprimari (attoriali) l’età scenica richiesta va dai 16 ai 55 anni. La produzione ricorda che i minorenni devono essere tassativamente accompagnati da almeno uno dei due genitori.
Modalità di candidatura online e riprese
È possibile candidarsi anche inviando il materiale online all’indirizzo e-mail empeventi@gmail.com. Le candidature devono includere: foto (primo piano, di profilo e a figura intera) e uno “showreel” di presentazione con un video di almeno un minuto, in cui si interpreta una scena drammatica. Le candidature inviate online saranno prese in considerazione solo se perverranno entro e non oltre il 21 ottobre 2025.
Produzione e location
Le riprese del film avranno inizio nella primavera del 2026. Le principali location saranno selezionate tra gli scenari suggestivi di Varese città, la Valcuvia, il Lago di Varese e la Valganna.
