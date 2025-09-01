Il sindaco di Gallarate pronto a chiedere i danni agli ambientalisti per via Curtatone
Dopo la notizia del rinvio a giudizio di 22 persone, dal municipio si ribadisce l'intenzione di muoversi anche sul versante civile
Il sindaco di Gallarate pronto a chiedere i danni agli ambientalisti in prima fila nella protesta di via Curtatone, un anno fa.
Lo aveva già detto, il sindaco Andrea Cassani, protagonista di duro scontro con i manifestanti. E oggi lo ribadisce. «Sapete tutti quanti sapete di ritardi anche nei lavori del Palazzetto, dei costi ulteriori, quindi essendo il Comune di Gallarate parte offesa per le varie parti offese in questo processo, sicuramente vi sarà una seconda parte rispetto al processo civile, di casi in cui queste persone venissero insomma condannate per aver compiuto certi reati».
Sono in totale ventidue le persone per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio: di loro, venti sono accusate dalla Procura di aver effettivamente occupato il bosco, area di proprietà comunale destinata a una nuova scuola e che invece i manifestanti volevano difendere dalle motoseghe.
«Dei 22 biglietti giudizio, da quello che mi risulta solamente tre sono residenti a Gallarate e tanti arrivano da Firenze, da Bologna, da Milano, da Brescia, da dall’Alto Milanese. Quindi gente che con Gallarate non c’entra nulla, che con via portone non c’entra nulla e dice niente è venuta, evidentemente ha occupare un’area qualcuno. Insomma, poi ad aggredire anche, diciamo, ho contestato il fatto che sia state lanciate delle pietre, degli oggetti contro le forze dell’ordine, qualcuno ha ferito anche forze dell’ordine. Quindi insomma, sarà poi il giudice, sarà poi un regolare processo a sancire se queste persone sono o meno colpevoli di quello che hanno fatto».
La protesta in via Curtatone, iniziata a luglio, ha visto la fase più vivace e agitata tra la fine di agosto e lo sgombero di inizio ottobre.
