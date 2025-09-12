Varese News

“Il viaggio sbagliato”, in bici sulle strade d’Europa nella stagione dell’inatteso

Il Circolo Quarto Stato ospita un incontro promosso da Fiab Ciclocittà Varese: Daniele Vallet presenta il suo libro dedicato al suo ultimo viaggio, in un momento molto particolare

S’intitola “Il viaggio sbagliato” il libro di Daniele Vallet che sarà presentato mercoledì 17 settembre al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.
Una proposta di Fiab Ciclocittà Varese, nell’ambito delle iniziative per la Settimana europea della mobilità sostenibile.

Vallet – psicologo e scrittore, cicloviaggiatore che porta avanti progetti di mobilità sostenibile e stili di vita alternativi (foto: Aostasera) – racconta, con spirito e ironia, un viaggio che inizialmente doveva portarlo in un altro luogo.

Ha attraversato l’Europa nel 2021, durante il lockdown, una stagione inattesa Ci porterà a conoscere gente meravigliosa, luoghi incantati e, soprattutto, al compimento di un viaggio interiore.

Il circolo sarà aperto a partire dalle 20:30 ed il bar sarà funzionante (non c’è però cucina).
Vallet sarà intervistato da Roberto Morandi, appassionato ciclista e giornalista per Varesenews.

Sarà possibile acquistare il libro.

12 Settembre 2025
