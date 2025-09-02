Varese News

In partenza un corso di Sommelier primo livello con Varese Corsi 

Sette lezioni da giovedì 23 ottobre dalle 20:00 alle 21:00. Aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

All’interno della nuova stagione autunnale, Varese Corsi propone il corso “Sommelier 1° livello: alla scoperta del vino”, un percorso pensato per avvicinare i partecipanti all’affascinante mondo dell’enologia. L’appuntamento prenderà il via giovedì 23 ottobre e prevede 7 lezioni, dalle ore 20.00 alle 21.00, presso il Salone della Motta.

Un’esperienza completa e coinvolgente, rivolta sia agli appassionati che desiderano approfondire le proprie conoscenze, sia ai professionisti del settore ristorativo che intendono perfezionare le competenze nel servizio e nell’abbinamento cibo-vino.

Elemento distintivo del percorso è la degustazione guidata di vini, che permetterà ai corsisti di mettere subito in pratica le nozioni acquisite, affinare la sensibilità sensoriale e sviluppare una maggiore consapevolezza nella valutazione del vino.

Pubblicato il 02 Settembre 2025
