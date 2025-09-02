In partenza un corso di Sommelier primo livello con Varese Corsi
Sette lezioni da giovedì 23 ottobre dalle 20:00 alle 21:00. Aperte le iscrizioni
All’interno della nuova stagione autunnale, Varese Corsi propone il corso “Sommelier 1° livello: alla scoperta del vino”, un percorso pensato per avvicinare i partecipanti all’affascinante mondo dell’enologia. L’appuntamento prenderà il via giovedì 23 ottobre e prevede 7 lezioni, dalle ore 20.00 alle 21.00, presso il Salone della Motta.
Un’esperienza completa e coinvolgente, rivolta sia agli appassionati che desiderano approfondire le proprie conoscenze, sia ai professionisti del settore ristorativo che intendono perfezionare le competenze nel servizio e nell’abbinamento cibo-vino.
Elemento distintivo del percorso è la degustazione guidata di vini, che permetterà ai corsisti di mettere subito in pratica le nozioni acquisite, affinare la sensibilità sensoriale e sviluppare una maggiore consapevolezza nella valutazione del vino.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.